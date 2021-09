El devastador testimonio de Pampita sobre su hija Blanca: “Es muy difícil”

La modelo se sinceró sobre cómo transita la vida a partir del fallecimiento de la niña. Blanca es la primera hija de Pampita y Benjamín Vicuña.

Pampita se expresó en un reciente reportaje sobre cómo vive tras la pérdida de su hija, Blanca, a nueve años de su fallecimiento. En su descargo, la modelo y conductora abrió su corazón para referirse a un tema que siempre esquivó ante los medios y relató cuál es su manera de sobrellevar el duro momento que vivió el 8 de septiembre del 2012.

“Es una cosa de siempre, del día a día, no es solo ese momento, no hay una fórmula y yo no soy mucho de comentar porque es un tema tan privado y doloroso. Lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, ahí sí puedo charlar horas, pasarle mi teléfono, estar a disposición. Si no es muy difícil de explicarle al otro, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un videíto”, comenzó su relato Pampita, en diálogo con Ángel de Brito, ante su manera de proceder en relación a la partida de la pequeña de seis años.

La ex de Benjamín Vicuña continuó sobre los motivos por los que no le gusta exponer demasiado sobre su vínculo con Blanca. “Se usa mucho para titular para portales y me da impresión que se use, por eso trato de no tirar mucho. Después no me gusta que estén los portales inundado de eso”, explicó la jurado de Showmatch: La Academia y aseguró que no le gusta que ese tema tan sensible en su vida se banalice en la prensa amarillista.

Pampita se abrió sobre el fallecimiento de su padre

El padre de Pampita falleció cuando ella tenía seis años, por lo que tiene pocos recuerdos con él. En su charla con de Brito, la modelo se explayó sobre su relación con su progenitor: “Es una pérdida que no se reemplaza. Tengo muchos recuerdos. Era cariñoso, trabajador, buen hermano. Muy ocupado de su mamá y su papá. Tocaba el piano. Muchos hijos, mucha familia. De él tengo lo del laburo, él trabajaba en el campo. Se levantaba muy temprano, volvía todo sucio de laburar con su papá. Mi mamá y mi abuela son mujeres muy fuertes y entre las dos hicieron este rol”.

“Mi mamá es muy trabajadora, una vida más sacrificada. De una vida más humilde. Ella me enseñó a ser feliz con lo que había. No había grandes cosas en mi casa. No había juguetes, no había cosas claras”, sumó la celebridad al hacer referencia a los valores que le inculcó su madre.