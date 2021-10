El desgarrador relato de Tamara Paganini sobre la pérdida de sus hijos: “Muy duro”

La celebridad causó conmoción al relatar la dura experiencia que vivió con su embarazo. Tamara Paganini fue parte de Gran Hermano 1.

Tamara Paganini, ex participante de Gran Hermano, se refirió a la pérdida de sus mellizos que sufrió hacer algunos años. En su descargo, la estrella del reality show de Telefe contó con lujo de detalles las desgarradoras situaciones que debió atravesar durante su embarazo, el parto y el posparto.

“Siempre quise ser mamá y a los 42, luego de un intento fallido, quedé embarazada de mellizos. Era el sueño terminado con un nene y una nena. A los dos meses me avisaron que al varoncito no se le había cerrado la cabeza y que cuando naciera se iba a morir”, comenzó su descargo Paganini, en diálogo con Mañanísimas, y de ese modo develó cuán traumática fue la experiencia que vivió, tras haber busco con muchas ansias la maternidad.

La celebridad de televisión continuó se descargo en alusión a lo que ocurrió con su hija mujer: “Sabiendo que se iba a morir. Vitorio pateaba y todo, pero sólo podía vivir estando dentro mío. Y Donatella sucedió que tuve picos de presión que oprimieron el cordón umbilical y obligó a que naciera antes; no llegó a que se le desarrollaran del todo los pulmones. Nacieron a los 6 meses y medio, casi 7”.

“La nena nació, estuvo en la incubadora, mejoraba, empeoraba y un día antes de que se vaya le sacaron el respirador y creíamos que nos íbamos con ella bien. El nene nació y lo tuve en brazos hasta que se fue. Fue muy duro y lo cuento por arriba”, siguió Paganini y, para cerrar su crudo testimonio, hizo referencia a la presencia de su pareja en aquel momento: “Si no hubiese estado mi pareja yo creo que... Fue mi sostén y llevamos 10 años con Sebastián. Pensé intentar ser madre, pero me di cuenta que después de verlos no quería pasar por algo como lo que pasaron mis viejos de verme con su nieta muerta en brazos”.

La inesperada revelación de Tamara Paganini

Hace algunos días, Tamara Paganini hizo alusión a las cirugías estéticas a las que se sometería: “Les quiero contar que me voy a hacer la lipo. Voy a extrañar jugar con los rollos. Me voy a hacer la lipo, pero lo más impactante, lo que soñé toda mi vida, es sacarme las bolsas (de los ojos). Me voy a sacar las bolsas, no puedo creerlo, no puedo creer que mi cara no va a tener bolsas, las tengo desde que nací”.

“Cuando fui a averiguar al cirujano me dijo que la mayoría de las mujeres que estuvieron embarazadas se les desgarra el músculo, y también me descubrieron una hernia. Todo este cinturón de grasa que tengo me lo van a sacar”, siguió la celebridad y remató: “Me van a cortar en la cintura, me sacan la grasa y después me vuelven a coser la piel. Pero, como va a sobrar pie, el ombligo va a quedar tapado. Así que después de hacer eso, me van a hacer un agujero para que parezca el ombligo”.