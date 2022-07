El desgarrador relato de Paula Chaves sobre un mal momento de su hija: "Espuma en la boca"

La modelo y conductora quebró en llanto al relatar el duro momento que vivió. Paula Chaves debió llevar a asistencia médica urgente a su hija menor, Filipa.

Paula Chaves causo conmoción al expresarse sobre un problema de salud que atravesó su hija Filipa Alfonso. La celebridad de Telefe dio detalles de un angustiante y desesperante momento que vivió en medio de un ataque de convulsiones de la pequeña, producto de su relación con el actor y productor Pedro "Peter" Alfonso.

"Lamentablemente el jueves me ocurrió algo muy shockeante. Que encima ya me había pasado en diciembre", arrancó Paula Chaves. Y siguió: "Mi hija Filipa tiene convulsiones por fiebre, cada vez que levanta una línea de fiebre puede llegar a pasarle eso". En cortá por Lozano, ciclo donde reemplaza a Vero Lozano en la conducción, aclaró que no es necesario que llegue a altas temperaturas de fiebre para convulsionar. "Las veces que le pasó tenía 37.5".

Chaves contó que las convulsiones se dan cuando la temperatura cambia de manera abrupta, ya sea para arriba o para abajo. "Tuve una situación en la que mi hijo Baltazar tenía un virus, estuvo vomitando durante 24 horas sin parar y decidí llevarlo a la clínica. Pedro tenía que hacer gira, estaba todo bien en casa: Fili tenía esas liniecitas de fiebre pero nada más. Y bueno, en la bajada de Thames y Panamericana, me di vuelta y vi a mi hija con espuma en la boca y los ojos para atrás", continuó su relato con conductora de televisión y aseguró que a pesar de haber vivido esto mismo hace algunos meses, ese momento significó un gran susto.

"Ningún padre quiere ver a su hijo convulsionar. Abrí la ventana y empecé a gritar desesperadamente como lo haría cualquier mamá con su hijo a bordo. Unas mujeres que caminaban ahí por el puente empezaron a frenar pero la verdad que estaba todo frenado desde la Panamericana hasta al Trinidad de San Isidro, que es un trayecto de 300 metros", agregó sobre las complicaciones que tenía para llevar a su hija a ser atendida por un médico. Y concluyó: "Hasta que llegó Nahuel, un héroe con capa que estaba en moto en ese momento y me ayudó".

Nahuel apareció en el estudio de Cortá por Lozano

"No te puedo decir nada más que gracias. Él agarró una calle en contramano, haciendo él de escudo, para que yo lo siga y así pudiera llegar a la clínica. Él contra cualquier auto que podía llegar a doblar e ir en su contra", enunció Chaves con Nahuel sentado al lado suyo en el estudio de TV. "En el momento eso no lo vi. Fue ver tu cara de desesperación y fue como ver a mi mamá", enunció el joven quien aseguró no haberse dado cuenta que se trataba de Chaves cuando tuvo su acto heroico.