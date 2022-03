El desgarrador mensaje con el que Rozín se despidió del Chaqueño Palavecino: "No sé si me vas a encontrar"

Poco antes de morir, Rozín se despidió del cantante con un desgarrador mensaje. El Chaqueño Palavecino decidió contar este episodio en el homenaje que La Peña de Morfi le hizo a su mentor.

El "Chaqueño" Palavecino se despidió de su amigo Gerardo Rozín en el homenaje que le realizaron en La Peña de Morfi. Recordando al conductor, el cantante reveló cómo fue el mensaje con el que el rosarino le contó sobre su enfermedad y conmocionó a todos.

“Estuvimos viendo desde muy temprano todo ese dolor, que nos pasa a todos, por Gerardo. Yo estuve hace poco, en diciembre, y él ya me contó: ‘no sé si me vas a encontrar cuando vuelvas’. Así me contó su problema, que lo sabíamos pero no por su boca”, recordó Palavecino, que logró forjar una gran amistad con Rozín fuera de las cámaras.

Emocionado por el recuerdo a Rozín en La Peña de Morfi, el "Chaqueño" aseguró: “Estaba desde temprano viendo el lindo homenaje que le estaban haciendo, tantos amigos, tantos recuerdos. Realmente, con Gerardo nos conocimos cuando estaba con Julieta Prandi y tenía otros programas, y hemos tenido esa posibilidad, ese privilegio, de estar en sus programas. Y cuando se hace Morfi, y hablamos un poco de la música, qué lindo sería meter todo lo que es la música nacional, no solamente el folklore. Y creo que hemos creado una muy linda amistad”,

El Chaqueño Palavecino, agradecido a Rozín

Hace algunos meses, Palavecino pasó por un cuadro delicado de salud y fue internado en un sanatorio. Con el tiempo fue recuperándose y recibiendo el apoyo y cariño de sus seres queridos, entre ellos Gerardo Rozín. “Cuando estuve muy enfermo yo, me llamó y me saludó. Y en los últimos tiempos ya no tenía yo la posibilidad de que me atienda el teléfono porque estaba muy mal él”, aseguró el cantante.

El conmovedor mensaje que Gerardo Rozín dejó en WhatsApp antes de morir

La muerte de Gerardo Rozín conmovió a todos y los detalles de sus últimos días, de a poco, salen a la luz. Entre ellos, un mensaje que el histórico conductor dejó en su cuenta de WhatsApp y que muchos interpretaron como un mensaje de despedida.

Así lo informaron en Mañanísima, donde el periodista especialista en farándula y espectáculo conocido como "Pampito" mostró la última foto de perfil que Rozín dejó en su cuenta de mensajería instantánea. “Una cosa que dejó y me pareció espectacular fue la foto de su WhatsApp. Es una foto de él en una vidriera que dice ‘Industria rosarina argentina. Cerramos definitivamente’”, detalló.