El desesperante momento familiar que vive Iliana Calabró y que nadie conocía: "Extraño"

La hija del famoso comediante Juan Carlos Calabró habló sobre su vínculo con su hijo. Iliana contó por qué estuvo años sin ver al joven.

Iliana Calabró habló sobre su relación con uno de sus hijos y causó conmoción por la realidad que atraviesa su vínculo. La hermana mayor de Marina Calabró reflexionó sobre la adultez de sus hijos y aseguró qué la apena de esa realidad.

La hija de Juan Carlos Calabró se casó en 1990 con Fabián Rossi y juntos tuvieron dos hijos: Nicolás y Stefano. tanto su expareja como sus dos niños se hicieron famosos cuando Calabró participó del Cantando por un sueño en 2006, cuando la humorista los nombraba en cada una de sus charlas con Marcelo Tinelli al aire y los llevaba para que la vieran en sus performances. A pesar de esta realidad, cuando los chicos crecieron y ella se separó de su esposo en 2014, Iliana decidió cuidar la privacidad de sus hijos y ya no se supo mucho sobre la vida de los entonces adolescentes a nivel mediático.

Calabró recientemente reveló cómo es la vida de Nicolás, quien hoy tiene 29 años, y contó qué le genera angustia del vínculo madre-hijo que hoy tienen. Por un lado, el hijo mayor de Iliana había viajado a Brasil por su trabajo en el rubro del turismo y la pandemia lo dejó varado allá, por lo que estuvieron dos años y medio sin poder verse.

"Extraño las charlas y los abrazos. Uno necesita tener conversaciones largas con sus hijos y a nosotros nos resulta casi imposible. Cuando me voy al teatro es cuando él se libera del trabajo. Nico arranca a las seis de la mañana desayunando y a esa hora quizás me estoy acostando a dormir", expresó la actriz en el último tiempo, sobre las atareadas rutinas que le impiden tener un vínculo cercano con su hijo.

La experiencia de Iliana Calabró con Jorge Porcel

"A mí me parece feo hablar de alguien que ya no está. Yo tuve la posibilidad de estar con 'El Gordo' en Miami cuando me fui a trabajar allá, y él estaba con su restaurant. Estaba en su etapa medio 'mística', a media voz. En ese momento me dijo: 'Yo me he portado muy mal en mi vida y ahora estoy pagando eso acá. Todo esto que me está pagando es una forma de pagar todo el daño que en su momento he hecho'", comenzó su descargo Iliana Calabró en alusión a Jorge Porcel, actor contra quien han apuntado varias celebridades del espectáculo por su mal carácter a la hora de trabajar. Y sumó: "Hasta trabajó con papá en Mar del Plata; con Mingo que era dirección de Gerardo Sofovich, pero nunca tuvimos tanta confianza. Yo siempre supe que era especial para trabajar, me lo dijo mi papá".