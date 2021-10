El desconsolado llanto de Wanda Nara por Mauro Icardi: "Deprimida"

¡Sigue el escándalo! Wanda Nara rompió en llanto en diálogo con Yanina Latorre por la crisis que afronta con Mauro Icardi. Qué dijo la modelo y representante.

Wanda Nara vive un verdadero drama. Hace tan sólo unos días descubrió los calientes chats y fotos que se mandaron su esposo Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez por Telegram, por lo que blanquearlo en las redes. Y este miércoles, tras varios episodios críticos, rompió en llanto en diálogo con Yanina Latorre y nada menos que durante la transmisión del programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), por El Trece.

Mientras Ángel de Brito y el resto de las panelistas aportaban información sobre el caso del que habla la farándula, Yanina tuvo una conversación telefónica con Wanda. "Yanina tiene cerrado el micrófono porque está hablando", acotó el conductor. Luego de que la panelista asintiera, el presentador interpretó sus señas: "Wanda está llorando. Bueno, ahora Yanina nos va a contar qué está hablando con Wanda".

Tras el episodio que tuvo lugar en vivo, Yanina Latorre se acomodó y decidió ventilar lo que le contó Wanda Nara sobre la mala situación que vive con Mauro Icardi, quien en las últimas horas publicó varias fotos en Instagram tratando de demostrar que está todo bien entre la pareja: "Hoy están separados".

Wanda Nara afronta un mal momento tras el escándalo con Mauro Icardi.

Incluso, la mediática y representante explicó por qué el futbolista de PSG no deja de subir imágenes en las redes sociales: "Él está haciendo el chiste de subir las fotos y todo, pero no significa nada. La está remando, pero uno no la rema por Instagram. Le está mostrando al mundo que va a ser fiel, pero ella está que se la llevan los demonios".

El estado emocional de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez

Yanina Latorre contó que Wanda Nara está muy mal desde lo emocional: "Está muy triste, enojada y deprimida". Y brindó otros detalles al respecto: “Me contó que están todos en París porque los chicos van al colegio, pero se quiere ir a Milán. Está enojadísima, muy triste y tiene momentos en los que está deprimida". En tanto, advirtió: "Wanda me contó que la infidelidad no se concretó".

Por otra parte, y de acuerdo a la panelista de LAM, Wanda se mostró sorprendida por la buena información que tiene el equipo que conduce Ángel de Brito: "Yo hablé con Wanda, me preguntó de dónde saqué la información, que no le dije, pero no podía creer el nivel de detalle y me agradeció por cómo tratamos el tema con respeto".