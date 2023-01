El desconocido drama de salud de Graciela Alfano: "Miedo a morir"

La actriz y conductora de televisión recibió un duro diagnóstico de salud y reveló cómo lo enfrentó. Graciela Alfano habló de un cáncer que superó recientemente.

Graciela Alfano contó que superó un cáncer, dio a conocer cómo se tomó el diagnóstico y cómo fue el proceso de curación que atravesó. La actriz habló con los medios después de que se conociera que había sido operada en el Hospital Austral.

"Esto te mueve toda la estantería, pero al mismo tiempo le perdés el miedo a morir, sabés que te va a pasar, tu cuerpo sintió que esto en algún momento va a pasar", comenzó su descargo la ex jurado del Bailando por un sueño. Y sumó: "Y cuando uno le pierde el miedo a morirse, porque lo naturalizas que va a pasar, yo salí en un estado de equilibrio, de un estado de alegría, de estar contenta con la vida, con lo que me toque, voy a estar bien siempre".

Alfano dio a conocer que en los primeros meses después del diagnóstico tuvo un régimen absoluto, medicación y controles. "No tenía mucha energía, pero ahora que pasó estoy muy bien. La remé como una bestia, fue muy, muy difícil. La medicina preventiva es muy importante para ir detectando a tiempo este tipo de cosas", concluyó la celebridad sobre su enfermedad, de la que logró recuperarse.

La actriz se había pronunciado sobre este tema en diálogo con el ciclo de "El Pollo" Álvarez y soltó: "No me esperaba esto de la enfermedad. No creas que no me asusté o reproché. Dije: ‘La pucha, ¿para qué tanto cuidado toda una vida si ahora me aparecen dos tumores?’. Y el médico me dijo: 'Gracias a esa vida ordenada tu otro riñón está fantástico. Gracias a Dios no tuve que hacer tratamiento posterior ni nada'. Fueron dos operaciones programadas, mucha anestesia en poco tiempo. Pero todo se resolvió con gran éxito. Igual, el proceso y los pensamientos fueron de gran intensidad".

Graciela Alfano dio detalles del problema de salud que superó.

