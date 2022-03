El descargo de Wanda Nara tras haber sido hackeada: "No me escondo"

Wanda Nara rompió el silencio tras los mensajes que se filtraron desde su cuenta de Instagram y aseguró que la hackearon.

Wanda Nara volvió al centro de la escena por un nuevo escándalo con “La China” Suárez. Tras el Wandagate, el escándalo con Mauro Icardi, durante las últimas horas salieron a la luz una serie de posteos y mensajes muy fuertes en Instagram sobre la polémica que sorprendieron a todos sus seguidores. Más tarde, la misma Wanda hizo un descargo en redes explicando que había sido hackeada.

Primero, la cuenta de Instagram de Wanda publicó unas supuestas capturas de pantalla de conversaciones de chat con “La China” que pertenecían a 2018. En esas conversaciones viejas, se podía leer cómo la actriz le hacía comentarios halagadores sobre sus hijas, como “Tus hijos son perfectos”, dando cuenta que tenían un vínculo casi amistoso. A los pocos minutos, fueron eliminadas y aparecieron comentarios agrediendo a “La China” en sus publicaciones.

Sobre esto, Wanda explicó que también le hackearon su cuenta de Twitter y que tanto esa como la de Instagram están vinculadas a mails de amigos suyos, a quienes también habían hackeado anteriormente. “A mí y a dos amigas mías nos hackearon Instagram hace unos meses. Conmigo empezaron por el mail, por Twitter y después Instagram. Mis amigas nunca recuperaron sus cuentas de Instagram. Y yo hace bastante que intento recuperar mi Twitter”, comenzó.

Sobre los rumores de que quizás había querido publicar esos comentarios contra “La China” desde una cuenta falsa y se confundió, agregó: “No tengo nada que esconder. No tengo cuentas truchas, ni siquiera puedo con la mía, no puedo tener dos. En su momento, lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. Me gusta hablar las cosas, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí ni de nada ni de nadie”.

Los mensajes polémicos que publicó el hacker de Wanda Nara

Durante estas últimas horas, aparecieron respuestas desde la cuenta de Instagram de Wanda a sus seguidores. “No pudo lograr su cometido ‘La China’, bien ahí”, le comentó una usuaria, a lo que su hacker le respondió: “¡Ese gato de ‘La China’ solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a ‘La China’ como lo que es, un gato regalado”.

Comentarios que el hacker de Wanda Nara publicó desde su cuenta de Instagram.

En ese mismo posteo, otro internauta le uso: “Wanda, volviste más veces que yo con mi ex”. Debajo, se podía ver la respuesta de ella: “Soy tóxica, jajaja”. En otro comentario, un usuario le pidió tips para conseguir “un novio lindo y con plata”. En respuesta, el hacker le puso: “1. No te regales. 2. No muestres desesperación por el dinero, los espantás jajaja. 3. Para ser ‘novia’ o esposa sobre todo demostrar ser especial y diferente. Nadie quiere casarse con una que se acostó con medio mundo”.