El descargo de Francisco Benítez tras la vuelta de La Voz Argentina: "No critiquemos"

Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina 2021, hizo un fuerte descargo en la noche del estreno de la edición 2022 del exitoso programa de Telefe.

La Voz Argentina 2022 comenzó con muchísimas sorpresas. Y una de ellas la dio Francisco Benítez, ganador de la edición 2021 que logró conmover a millones de personas de todo el país. El participante se hizo eco del estreno de anoche en la pantalla de Telefe y realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram.

"¡Es hoy! Comienza una nueva temporada de La Voz Argentina", comenzó Francisco, que resaltó que se siente "tan feliz" por la vuelta de "un programa tan hermoso que es para la familia". Y agregó: "Hoy me toca vivirlo desde mi casa y disfrutar de nuevos talentos que tiene nuestro país".

Asimismo, y con un mensaje dedicado a los televidentes de La Voz Argentina, manifestó: "Solo me queda decirles que disfruten de esto, mi gente. Recuerden que es solo un programa para disfrutar, escuchar hermosas voces y descubrir a nuevos artistas.

Sin embargo, y antes de culminar la publicación, el joven que padece de tartamudez y que sufrió varias críticas por su condición también le hizo un pedido muy particular a todos aquellos fanáticos del reality de Telefe: "¡No critiquemos a nadie y apoyemos más!". Y concluyó: "La música es para compartir y no para competir".

El dolor de Francisco Benítez tras haber ganado La Voz Argentina 2021

"Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente", comenzó su descargo el músico en diálogo con Primicias Ya y luego comentó que le dolieron algunas opiniones que la gente hacía sobre su participación en el reality, a través de las redes sociales.

Benítez formó parte del grupo de La Sole, la única artista que oficia como jurado de La Voz desde su primera edición (2012), y algunas personas adjudicaron su triunfo a un sentimiento de lástima por su tartamudez. "Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando", contó. Y sumó: "Yo no fui a dar lástima ni a ganar, yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía bien estar".

"Estuve mucho tiempo en mi casa encerrado, estuvo en un pozo del que no quería salir y estar en La Voz Argentina fue realmente como que hice algo para mí. Y esos comentarios es como que te bajonean", continuó el músico en alusión a su historia de superación. El artista aseguró que está contento con el hecho de que el programa vuelva al aire ya que significa visibilidad para artistas emergentes.