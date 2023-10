El crudo testimonio de Martín Salwe sobre el conflicto en Israel: "Tengo amigos secuestrados"

Martín Salwe se sinceró en medio del Bailando 2023 y brindó una declaración inesperada sobre el conflicto en Israel. El duro testimonio del participante del reality show de América TV que conduce Marcelo Tinelli.

Martín Salwe es un locutor de 25 años que saltó al mundo de la televisión con Marcelo Tinelli en el año 2020, estuvo en El Hotel de los Famosos y ahora es uno de los participantes del Bailando 2023 en América TV. En las últimas horas, se convirtió en tendencia por el duro testimonio que brindó en vivo sobre el conflicto de Israel que dejó a todos boquiabiertos por varias de sus revelaciones.

En la emisión del lunes 9 de octubre del Bailando 2023 por América TV, Martín Salwe pidió hablar de un tema delicado como lo es el conflicto de Israel después de realizar su performance. "Fue un fin de semana muy complicado para mí en lo personal. Tengo amigos, tengo familia, tengo gente desaparecida, amigos que van al campo de batalla ahora pronto", dijo.

El testimonio dejó a todos helados en el estudio ya que pocos sabían que tenía gente conocida viviendo en los países orientales. "Quiero decir algo que vos -por Tinelli- lo dijiste muy bien: no fue una guerra, fue un ataque terrorista, eso es Hamas, hay que decirlo como es. Es muy triste, duele, estamos lejos de la gente, nos falta información", indicó.

En el cierre de su descargo, le envió un saludo a la comunidad judía en Argentina y reiteró su apoyo a los ciudadanos de Israel. "Tengo amigos que fueron conmigo al primario y al secundario que con la edad que tienen y con lo que pueden, están yendo a un campo de batalla. No saben si vuelven, se despiden de los familiares. A la gente de Israel, todo mi cariño y mi amor. Aguante el pueblo judío", finalizó Salwe con la frase "Am Israel Jai" que significa "El pueblo de Israel vive".

Fuerte denuncia contra un jurado del Bailando 2023: "Cosas horribles"

El Bailando 2023 es un certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, que actualmente se emite por la pantalla de América TV. A pesar de que muchas personas anhelan ser convocados para participar, es sabido que el nivel de exigencia es sumamente alto, y que la gran mayoría de las veces, los miembros del jurado les hacen duras devoluciones a los participantes. En las últimas horas, salió a la luz el testimonio de una figura que pasó por el reality y que no vivió una experiencia tan grata. En su descargo, la mujer aseguró que recibió un trato muy tajante por parte de un jurado en específico.

Se trata de Romina Malaspina, quien quedó eliminada del programa tras haber perdido en el voto telefónico junto a su pareja de baile y Noel Barrionuevo, frente a Juliana Díaz. Lejos de quedarse callada, la modelo y presentadora hizo un contundente descargo contra un integrante del jurado, quien le hizo una dura devolución que no la hizo sentir bien. Además, cuestionó los criterios en los que se basan para dejar afuera a una pareja de baile.

"Yo creo que me perjudicó el tema de los jurados tan rotativos, o sea que en una misma gala hayan cambiado cuatro veces el jurado porque cada uno que votaba lo hacía con un criterio distinto", reflexionó, en diálogo con Intrusos (América TV), en referencia a los cambios que hubo en el Bailando por la ausencia de "Pampita".

Acto seguido, explicó: "Vino Zaira (Nara) y puso 10, 9, 10 y vino Aníbal Pachano y me puso un 3. Veo demasiado cambio en el jurado". Fue entonces cuando aprovechó la ocasión para manifestar su descontento sobre el trato que recibió por parte de Pachano. "A mí me tocó Aníbal y me dijo cosas horribles. También siento que predispuso muy mal a los siguientes jurados, a Moria (Casán) y a Marcelo Polino", cerró, contundente.