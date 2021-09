El crudo relato de Mario Pergolini sobre su depresión: "Lo único que quería estar era apagado"

Mario Pergolini dio a conocer detalles sobre su época más oscura, mientras triunfaba en la televisión.

Mario Pergolini conversó durante un vivo de Instagram con uno de sus jóvenes seguidores y aprovechó la ocasión para contarle que sufre de depresión. La charla se fue volviendo tan íntima que Mario terminó por brindar ciertos detalles de cómo vivió aquellos años de depresión, un tiempo atrás, mientras tenía una carrera periodística y una vida en los medios que sostener.

Pergolini intentó convencer a su seguidor de que todo pasa y que la depresión no es una enfermedad que necesariamente dure toda la vida, sino que, muchas veces, se trata de épocas. “Empecé a ir para atrás. Te parece que todo va a ser tarde, que no vas a llegar a nada. Yo lo único que te puedo decir es que en algún momento se pasa, en algún momento la cabeza vuelve. Si estás dispuesto, tenés ganas y si tenés gente a tu alrededor”, explicó el creador de Vorterix.

“Es un momento de la vida nada más, es cuando uno se pone a pensar mucho en uno mismo. Entrás como en un rulo, pero se sale”, agregó Mario Pergolini según su propia experiencia. El chico le contó que espera mejorar pronto, ya que es profesor y le gusta mucho su trabajo pero por la depresión no puede desempeñar sus tareas con normalidad. “Espero, porque amo dar clases y quiero dar clases”, manifestó.

“Quedate con esto que te acabo de decir. No es nada, todo es una anécdota. Todos los problemas terminan siendo una anécdota”, intentó tranquilizarlo Pergolini, un tanto superficial y contó cómo vivió aquella época. “Yo te juro que llegaba de la oficina, me encerraba, me ponía a dormir me despertaba y me iba para mi casa. Lo único que quería estar era apagado. Terminé con un psiquiatra muy bueno, la verdad que la pude sacar adelante. Fue un año, un año y pico”, recordó.

En su caso, como era una figura mediática y un periodista de renombre, fue algo complejo porque tuvo que hablar con muchas personas y comunicarles lo que le estaba pasando. “Tenía que dar la cara, era complicado, pero se sale”, aseguró. “Se te veía bien en Caiga quien caiga", le dijo su seguidor, sorprendido porque en aquel programa Pergolini parecía estar bien. “Dejame pensar en qué época era”, le contestó Mario. “No me acuerdo si era en Telefe o en El Trece, pero por ahí era. Pero se sale”.

¿Qué es la depresión clínica?

De acuerdo con Medicine Plus, la depresión clínica es “un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un período de algunas semanas o más”. Entre los síntomas más comunes, se destacan un estado de ánimo “irritable o bajo la mayoría de las veces”; sentimientos de desesperanza, inutilidad, culpa y odio hacia uno mismo; alteraciones en el sueño y en el apetito; incapacidad para disfrutar actividades que antes resultaban placenteras, entre otros.