El conflicto que vivió Luisana Lopilato en Casados con Hijos

La actriz que interpretó a Paola Argentino dio detalles de su personaje y lo que tuvo que enfrentar tiempo después.

Luisana Lopilato le dio vida a un personaje conocido por todos como el de Paola Argento en la mítica comedia Casados con Hijos. Sin embargo, debió enfrentar algunos dramas que la acompañaron en su vida actoral y brindó detalles sobre la superación personal que logró con éxito: "Me costó convencerme".

El lanzamiento de la película Pipa a través de Netflix tiene como protagonista a Luisana Lopilato, quien se puso en la piel de una detective renegada y exiliada de la ciudad. En diálogo con Diario Show, la actriz contó cómo fue grabar esta producción audiovisual y recordó su paso televisivo por Casados con Hijos con cierta distancia.

"Me gusta trabajar cada personaje de forma especial. Siempre trabajo con mi coach para poder buscar el tono, intentando probar cosas nuevas. De eso se trata esta vocación, siempre intentar de perseverar, hacer nuevos papeles y probarse, para también poder pasar esa barrera de miedo", sostuvo. Al mismo tiempo, confesó que le gustaría involucrarse en proyectos laborales por fuera de lo actoral para meterse en otra área.

"Antes de los 30 años sentía que todavía no estaba madura, cuando recibía un guion y empezaba un proyecto, lo expresaba diferente. Sentía que no escuchaban lo que yo tenía para decir", precisó la artista. Además dijo que "la producción es un área que me gustaría poder explorar".

En medio del furor por Pipa, también se encuentra en la antesala del estreno de Casados con Hijos en su formato teatral. Es por eso que subrayó de qué manera impactó la comedia en su vida, ya que venía de interpretar diversos personajes en tiras juveniles: "Me encantan los desafíos. No es fácil hacer reír a otro, obviamente porque tenemos diferente humor y no nos reímos de diferentes cosas".

Sumado a eso, realizó una inesperada revelación que tiene que ver con los conflictos profesionales que le tocó enfrentar después de haber terminado la serie. "Después de Casados con Hijos tuve que hacer En Terapia, donde hacía de una chica en quimioterapia. Era fuerte, y me costó convencerme de que podía hacerlo porque me veía tan alejada", expresó.

Pese a las dificultades, Luisana aseguró que "lo divertido y lo que te hace crecer es enfrentarse a lo diferente y cambiar de piel". La actriz y pareja del cantante Michael Bublé viene de rodar Pipa en Jujuy y tendrá por delante la posibilidad de cumplir uno de sus anhelos profesionales, que es el de recorrer el área de producción de un film.

Revelan qué actriz ocupará el lugar de Erica Rivas en Casados con hijos

En Intrusos revelaron quién es la actriz elegida para ocupar el lugar de Érica Rivas en la versión teatral de Casados con hijos que se hará este año y que se realizará en el Teatro Gran Rex. "Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación", destacó Maite Peñoñori sobre la nueva integrante de la exitosa sitcom de la que también son parte Guillermo Francella, Florencia Peña y los hermanos Luisana y Darío Lopilato.

Telefe anunció en abril pasado que finalmente llegaría a los escenarios la esperada versión teatral de Casados con hijos luego de ser suspendida por la pandemia. En esa época aparecieron las fotos de la reunión del elenco, a excepción claro de Érica Rivas, que en la televisión encarnaba a María Elena Fuseneco. De esta forma, se terminó de confirmar que la actriz no formaría parte de la obra que se realizará en el Teatro Gran Rex. Cabe recordar que Rivas denunció que la "bajaron" de la versión teatral porque pidió revisar los libretos, lo que generó un fuerte cruce mediático entre la actriz y algunos de sus excompañeros.

Pero en Intrusos revelaron que finalmente Dardo Fuseneco (Marcelo De Bellis) no estará solo en el regreso de Casados con hijos. "Sería la nueva novia de Dardo", contó Marcela Tauro, con lo que coincidió su compañera Maite Peñoñori. La actriz que desde la producción de la popular sitcom de Telefe eligieron sería nada menos que Jorgelina Aruzzi. "Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. Va a ser un personaje picante", sumó finalmente la exangelita. Vale recordar que ya De Bellis había revelado en su momento que se iba a sumar otra mujer al elenco, aunque no se sabía si sería una novia o la madre de Dardo.