El comentario que puede romper la amistad de Julieta y Daniela por Thiago en Gran Hermano: "Forra"

La joven le dijo a su amiga lo que pensaba de su relación con Thiago y fue fulminante. Julieta Poggio le contó la verdad a Daniela en Gran Hermano.

Julieta Poggio soltó su opinión ante Daniela sobre su relación con Thiago de Gran Hermano y el futuro que le ve a ese vínculo fuera de la casa. La bailarina de 21 años mostró el mismo espíritu sincero que ha tenido desde que entró a la casa y fue contundente en su descargo.

Las concursantes de Telefe se encontraban acostadas en el cuarto de mujeres cuando Julieta le preguntó a Daniela si en serio estaba enamorada de Thiago, después de que su amiga se mostrara sensible por la salidade su pareja de la casa.

Julieta: "¿De verdad estás enamorada?"

Daniela: "Acá adentro, en la casa de Gran Hermano, siento que sí".

Julieta: "No, Dani, eso no es una respuesta".

Daniela: "¡Si!"

Julieta: "No podés estar enamorada en un lugar y en otro no. Cuando estás enamorada es un sentimiento que lo sentís donde sea y es tan fuerte que no tenés dudas".

Daniela: "Yo siento que sí, entonces".

Julieta: "Bueno, entonces, eso decime".

Daniela: "¿Te digo lo que siento? Siento que me muero de ganas de encontrarme con él afuera y ver qué siento realmente. Eso siento".

Julieta: "No es de forra, pero no sé si los veo de novios. No sé por qué. Capaz por las idas y vueltas que tuvieron".

Daniela: "Lo quiero conocer afuera. Me muero de ganas de conocerlo. Eso es lo que te puedo decir".

Thiago reveló la verdad sobre su relación con Nacho

El último eliminado de la casa contó todo sobre su vínculo con Nacho, después de que en varias ocasiones en las redes sociales se hablara de un supuesto amorío entre ellos por su cercanía. "Con él tomamos una re afinidad porque somos los dos más chicos de la casa. Nos identificábamos mucho, hablábamos un montón. Me hacía acordar mucho a mis amigos. A mí me caía re bien, pero no había nada más que eso", soltó el joven.

A pesar de esta realidad, quedaron en las redes sociale scientos de posteos dedicdos a la relación que Nacho y THiago tuvieron dentro de la casa, en los que lo susuarios idealizaron ese vínculo al que entendieron como una posible pareja.