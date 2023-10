El comentario menos pensado de Marixa Balli contra Migue Granados: "Desagradable"

La mediática hizo un furioso descargo contra el humorista y provocó un momento de tensión en el estudio de LAM. Qué pasó entre Marixa Balli y Migue Granados.

Marixa Balli le declaró la guerra a Migue Granados luego de desafortunados comentarios del humorista y estalló en su contra con un chispeante descargo en LAM (América TV). "Muy desagradable", sentenció la mediática enojada.

Hace unos días, Marixa Balli acusó al aire a Migue Granados de tildarla de "mufa" y reveló por qué se enfureció con el conductor de Olga: “De mí habló pestes este muchacho, muy mal habló de mí con el tema mufa, muy mal, me destrozó. No me cae para nada simpático, porque no habla bien de él como hombre. Eso no es humor, eso es ser bajo”, arremetió la cantante de La cachaca.

“A mí no me pasó, viste que a mí nadie me pide perdón. Muy desagradable, habla muy mal de él como hombre. Yo no lo puedo ni ver, te juro, desde que hizo eso digo, ‘pero ¿este quién es? ¿Qué le pasa?’", agregó, disgustada.

En ese momento, Ángel de Brito interrumpió la intervención de la panelistas para anunciar un mensaje de Migue Granados, quien estaba viendo el programa y decidió pronunciarse al respecto: “Dice Migue: ‘Muy mal de mi parte, le pido mil disculpas a Marixa, es para la boludez ahí. No existe ser mufa, le pide disculpas un colorado’. Se ve que a él también le habrán dicho mufa”.

“Se ve que él se está reconciliando con mucha gente con la que no tuvo buena onda o actitudes. Él está cambiando. Reconocer los errores es muy bueno”, cerró Marixa, aceptando las disculpas del hijo de Pablo Granados.

"Si ofende, está mal": el pedido de disculpas público de Migue Granados a Marixa Balli

No conforme con el pedido de disculpas por WhatsApp, un movilero de LAM interceptó a Granados en la calle y le preguntó sobre la situación, motivo que llevó al conductor y humorista a reconocer su error una vez más. "Cuando uno hizo algo que está mal, hay que aclararlo. Si hay algo que ofende, está mal. Ese es el límite del chiste", sentenció Migue.