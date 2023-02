El comentario de Griselda Siciliani que pone en jaque a Adrián Suar

Griselda Siciliani abrió su corazón y se refirió a su situación sentimental en medio de los rumores que la vinculan nuevamente con Adrián. El contundente descargo de la actriz.

Griselda Siciliani volvió a dar que hablar en la farándula argentina. En las últimas horas, la actriz se animó a responder una serie de preguntas por medio de Instagram. En dicho contexto decidió compartir detalles de su situación sentimental justo después de que se rumoreara que se reconcilió con Adrián Suar, pareja con la que estuvo entre 2008 y 2016.

Los rumores de un nuevo romance entre la actriz y el productor de El Trece se dispararon a raíz de una foto que se hizo viral en las redes. Por lo tanto, y rápidamente, varios usuarios y usuarias de las redes le comentaron a Griselda -de manera insistente- si estaba o no en pareja.

"Se repite mucho esta", reaccionó Siciliani, consciente de que había mucha gente con ganas de saber si está en una relación con Suar, hombre con el que fue visto hace poco tiempo. Finalmente, en otra historia de Instagram, lanzó: "Solterísima".

De esa manera, la mujer de 44 años volvió a dejar en claro cuál es su situación sentimental y puso en jaque la idea de volver a estar en pareja con el gerente de programación de El Trece, con quien tiene una hija de 10 años.

Griselda Siciliani comentó cuál es su estado civil tras los rumores de un romance con Adrián Suar.

Por qué se separaron Adrián Suar y Griselda Siciliani

De acuerdo a lo que indicó en una entrevista que le concedió a Jey Mammón, en Los Mammones (América TV), en diciembre de 2021, Griselda Siciliani contó los verdaderos motivos por los cuales se separó de Adrián Suar. En primera instancia, comentó que ambos trataron de ser cuidados para tratar de preservar la relación con su pequeña hija, quien actualmente tiene 10 años: "Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita". Y resaltó: "Es fuerte tener un hijo".

En tanto, la actriz dejó en claro que se separaron porque "el amor empezó a apagarse" y también indicó que le quedó una buena imagen por parte de Suar: "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso". "Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida", agregó.

Adrián Suar y Griselda Siciliani estuvieron en pareja más de ocho años.

Cómo se lleva Adrián Suar con Griselda Siciliani

En una entrevista que brindó para Teleshow en el marco del estreno de su nueva película 30 Noches con mi ex, el actor y productor reveló que con sus exparejas mantiene buenas relaciones. Sin embargo, también hizo especial hincapié en que su relación con Araceli González es más distante en la actualidad, pero que con Grisela Sicialiani tiene contacto constante.

"Con ella me llevo fantásticamente bien, porque Gri es una madre todo terreno. Es 10 sobre 10", reveló Suar sobre la relación que "amistosa" que mantiene con Sicialiani pese a haber finalizado su relación amorosa hace algunos años atrás. En este contexto, el actor contó que ambos están presentes en la crianza de su hija en común, pero que la artista suele ser quien se encuentra al pie del cañón constantemente.

Asimismo, Suar reconoció: "Es muy fácil la crianza de Margarita con una madre como Gri. Si bien estamos los dos, ella es la punta de la pirámide". Por último, el actor analizó su rol como papá y admitió que es muy responsable como papá. "Soy cariñoso con mis hijos. Estoy muy atento a lo que les sucede. Trato de acompañarlos", aseguró.