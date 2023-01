El chiste de mal gusto de El Conejo sobre la comunidad judía: "Al barranco"

Ángel de Brito reflotó uno de los episodios más polémicos de Alexis "El Conejo" en su paso por Gran Hermano y obtuvo una fuerte reacción del exparticipante.

Eliminado de Gran Hermano (Telefe), Alexis "El Conejo" visitó a Ángel de Brito para un mano a mano por su paso en la casa más famosa de la televisión argentina. Pícaro, el conductor reflotó un tema que incomodó al participante y obtuvo una inesperada respuesta de su parte: el chiste antisemita que casi lanzó a sus compañeros y como "Alfa" lo salvó de caer por la borda.

El polémico hecho sucedió en octubre de 2022, cuando "El Conejo" quiso hacer un chiste sobre la comunidad judía, relacionándolo con una pizza, pero Walter "Alfa" atinó a callarlo para evitar un momento de disgusto en la casa. “Walter te salvó de ir al barranco”, le comentó de Brito haciéndole referencia al momento que enfureció a las redes sociales.

"Soy una persona a la que le gusta mucho el humor negro. Fue un momento en el que me olvidé dónde estaba, porque hay momentos en que pensás que estás de vacaciones con tus amigos. Es increíble lo que causa la casa. Y, en ese momento, se me ocurrió el chiste y le agradezco a 'Alfa'. Pero no lo hice con ninguna intención ni nada, no me percaté dónde estaba, pido disculpas. No soy una persona así", admitió Alexis.

Arrepentido, sumó: "De hecho tengo amigos gays ocultos, que lucho todo los días para que salgan a la luz, para que liberen eso. En ese momento no lo medí, me gusta el humor negro”.

Gran Hermano: a quién salvó Maxi de la placa de eliminación

Entre las opciones que tenía para elegir Maxi estaban Camila, Thiago, Agustín y Nacho. Una de las placas más diversas que quedaron desde que inició el ciclo. En un principio, muchos pensaron que el cordobés salvaría a Thiago, uno de sus mejores amigos dentro del reality, pero todo podría cambiar luego de enterarse que el joven de 19 años votara a Alexis "El Conejo".

Antes de comunicar su decisión, el cordobés explicó que ya había elegido a quién salvar y que sus motivos era "porque le tenía mucho aprecio" y "se llevaba muy bien desde el principio". Además, en primera instancia, dio a conocer que no iba a salvar ni a Camila ni a Agustín. Finalmente, se conoció que Maxi salvó a Nacho. De este modo, la placa final para el domingo 15 de enero quedó conformada Camila, Agustín y Thiago.