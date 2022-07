El Chino Leunis, indignado en El Hotel de los Famosos: "Va a estar en problemas"

El conductor de El Hotel de los Famosos se molestó por una situación vinculada a la final del reality show de El Trece. Qué pasó.

"El Chino" Leunis lanzó fuertes declaraciones en torno a la ansiada final de El Hotel de los Famosos. Una situación en particular lo hizo estallar de furia y tomará recaudos a corto plazo: "No es algo que me guste".

El Hotel de los Famosos tiene pocas semanas en la pantalla de El Trece y las pulsaciones dentro de la casa son altamente vibrantes. Sin embargo, la noticia de estas últimas horas poco tiene que ver con el desenvolvimiento de los participantes, ya que hace un tiempo se filtró quién ganará el reality show, hecho que alarmó a toda la producción.

Sumada a la preocupación del canal, el conductor "El Chino" Leunis se mostró notablemente enojado por las recientes filtraciones de El Hotel de los Famosos que lo dieron como ganador a Martín Salwe. "Nosotros grabamos las finales que fueron cronometradas y no sé quién ganó", explicó en diálogo con la emisora radial AM 1110.

En este sentido, Leunis se mostró desconcertado por lo sucedido y dijo: "No entiendo el spoiler, porque de algún lado se está filtrando y no es algo que me guste". Frente a esta situación alarmante no solo para el conductor, sino para la producción de El Trece, deslizaron las contundentes medidas que van a tomar.

"Sé que se está trabajando para encontrar quién filtra esa información, y cuando se encuentre esa persona va a estar en problemas", consideró. De esta manera, en los próximos días se dará a conocer qué pasará en torno a los rumores filtrados de la final, donde una vecina que vive en cercanías de la casa donde se realiza el programa, grabó y aseguró que el ganador era Salwe.

Qué piensa "El Chino" Leunis sobre el furor del público

Es visible la euforia del público en respuesta al desarrollo del programa. A través de las redes sociales, la gente se expresa de distintas maneras ya sea a favor o en contra de algunas situaciones vividas en El Hotel de los Famosos, por lo que Leunis indicó: "Al ser muy exitoso se metió mucho en la gente y la gente se está expresando con mucha intensidad. Hubo como muchas cuestiones negativas hacia el programa de cuentas que están pagas no de usuarios auténticos, percibo eso".

"Cuando intento debatir o intercambiar la mayoría de las cuentas son cuentas fakes, no quiero subestimar con esto la opinión general", agregó el conductor de El Trece. Sobre este tema, subrayó que "Sabrina Carballo y Emily Lucius van a dar vuelta la página, pero tienen que tener una buena templanza para pasarlo, Emily tuvo una buena actitud al pedir disculpas".

La sanción a Locho Loccisano por incumplir el contrato

La información que se brindó días atrás fue que Locho Loccisano incumplió su contrato por la entrevista que le dio a LAM. Al respecto de esta situación, Leunis sostuvo que para él no habrá una sanción fuerte: "No creo que haya una sanción para Locho, se encontró con una ola veinte veces más grande de lo que iba a pasar. Si él festeja su cumpleaños, invita a una persona y se le mete un periodista no puede cerrarle la puerta".

Además, el conductor de El Hotel de los Famosos opinó cómo vio al influencer dentro del reality show. "Es un personaje muy astuto, no es ingenuo, es buena madera, te diría que todos son buenos, pero hay determinados personajes para seguir el reality".

Martín Salwe se fue del país y dejó una dura advertencia para El Hotel de los Famosos

Martín Salwe tomó una inesperada decisión de cara a su futuro frente a la polémica que se generó alrededor de su paso por El hotel de los famosos. "Estudió bien las posibilidades y eligió irse", revelaron en Mañanísima sobre la determinación del participante del reality de El Trece. Además, Salwe dejó una dura advertencia para la producción del exitoso ciclo de la señal del Grupo Clarín.

Hace unas semanas, la polémica se instaló en El hotel de los famosos cuando muchos espectadores se enojaron con "La Familia" porque consideraban que le estaban haciendo bullying a Locho Loccisano. Rápidamente las redes sociales se llenaron de escraches contra los integrantes de ese grupo del reality de El Trece. Este ataque virtual obligó a varios participantes de El hotel a cerrar sus cuentas en redes o limitar los comentarios.

Uno de los que notó la violencia fue Martín Salwe, uno de los principales apuntados por los espectadores. Aconsejado por su círculo íntimo y ante la enorme cantidad de críticas que recibe en las redes sociales, Salwe tomó una drástica decisión: decidió irse del país, aunque sea por unos meses.

Según contaron en Mañanísima, Salwe "estudió bien las posibilidades y finalmente eligió irse a Israel por lo menos unos meses, un tiempo, hasta que se sienta un poco más seguro". Tal como ocurrió con Emily Lucius, el locutor está dolido por la imagen que está quedando de él en el reality, y antes de irse le habría dejado una fuerte advertencia a los productores de El hotel de los famosos: "Me cagaron la vida, espero ganar".