El calvario que vivió Susana Giménez en su casa de Miami: "Llamamos a los bomberos"

La diva de Telefe informó a sus seguidores de redes sobre el incidente que vivió en su casa de Miami. Susana Giménez llevó tranquilidad a sus fans a través de un posteo de Instagram.

Susana Giménez habló sobre un incidente vivido en su casa de Miami por el que debieron llamar a los bomberos. La madre de Mercedes Sarrabayrouse contó qué fue lo que sucedió en su lujosa propiedad estadounidense y cómo vivió ese tenso momento.

"Gracias a todos los que se preocuparon por saber cómo estamos. Tuvimos en casa un corto circuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín. Por suerte nosotras estábamos despiertas y empezamos a sentir humo, llamamos a los bomberos y llegaron inmediatamente. Todo fue rápidamente solucionado", enunció Giménez en su posteo de Instagram, en el que compartió una foto de un sector de su casa en Miami.

La diva de los teléfonos se mostró sorprendida por la trascendencia mediática del siniestro, dada la distancia entre Miami y Argentina, y aseguró que no fue más que un susto. "Besos", concluyó Susana con intenciones de dar por terminado el asunto y volver a su vida alejada de los medios.

Fuertes palabras de Moria Casán sobre Susana Giménez

La madre de Sofía Gala Castiglione habló sobre su relación con la conductora de Telefe y dio a conocer cuál es su relación con Giménez. "Reconozco que he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal. Es que nuestra relación quedó anclada en los 80. He ido muchas veces a su programa, pero contrariamente a lo que se cree, la que nunca fui a verla al teatro fui yo. Ella fue a verme a la obra que hice con la Coca Sarli y en Brujas", comenzó su descargo Moria Casán en diálogo con revista Gente.

"No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en la Mary. Pero bueno, tenemos otro crecimiento. Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del Shock. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo", agregó Casán. Y sumó: "Tengo pocas amigas en el medio. Para mí son esas con las que nos instagrameamos aunque no nos veamos tanto. Nos ponemos al tanto del crecimiento de nuestras nietas, no hay nada de show off".