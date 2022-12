El calvario que vivió la hermana de Thiago, de Gran Hermano: "Pensé en matarme"

Camila, la hermana mayor de Thiago Medina, de Gran Hermano, reveló que intentó quitarse la vida pero que un milagro la detuvo.

Camila, la hermanastra de Thiago Medina, participante de Gran Hermano (Telefe), abrió su corazón y confesó que intentó suicidarse luego de la muerte de su madre.

La hermana de Thiago, el participante que trabajaba como cartonero antes de entrar a la casa, dio una entrevista íntima en El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM) en la que contó en profundidad su historia de vida y cómo la afectó el fallecimiento de su mamá.

"Es algo que no pudo cicatrizar. A veces la sigo esperando. Sigo de pie y saliendo adelante. Tuve bajones, pensé en matarme", contó la joven. Y aunque intentó quitarse la vida, en ese mismo momento sintió que su madre la detuvo. "Me fui a la costa una vez y no se que pasó, pero se que estuvo mi mamá ahí. Quise ahorcarme en un árbol... Se cortó la soga, se quebró. Tenía 18 o 19 años, hoy tengo 28", recordó Camila.

Afortunadamente, contó con el apoyo de su familia en aquel duro momento. "El apoyo lo tuve de mi papá y de mi madrina del corazón, mi mamá mi todo, se llama Karina. Ella es todo para mí, ella me contuvo. Abro mi corazón porque sentí decirlo. Uno puede decir, 'falleció tu mamá', pero nada es fácil en la vida. Tuve un Dios y a mi mamá que siempre me aguarda. A veces pregunto de dónde saco tanta fuerza para salir adelante", concluyó la hermana de Thiago.

Por otro lado, Camila también habló sobre la detención que recibió el papá de Thiago, Julio Ricardo Medina, por violencia doméstica. Cuando Jaitt le preguntó a Camila si había vivido situaciones de abuso y violencia, contestó: "Sí. Es un momento que no quiero contar. Sufrí violencia familiar y abuso sexual, todo".

La detención al papá de Thiago, participante de Gran Hermano

Justo las primeras semanas de la estadía de Thiago en Gran Hermano, se supo que su padre había sido detenido por una denuncia de Camila por lesiones y amenazas. Sin embargo, a los pocos días lo liberaron y le pusieron una restricción perimetral para que se mantenga lejos de las hermanas de Thiago.

"Medina habría aparecido en el domicilio en estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a la hermana de Thiago. En este momento, Medina se encuentra totalmente sedado, hospitalizado y esperando a ser trasladado a una dependencia policial", contó el periodista Gustavo Méndez en sus redes sociales. Actualmente, el hombre está en libertad pero no puede acercarse a las chicas.