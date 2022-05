El calvario que vivió Estelita Ventura: "Me salvé de milagro"

Estelita Muñoz, la mediática ex de Luis Ventura, habló del fatal episodio que casi termina con su vida y cómo hizo para salvarse.

Estelita Muñoz, mediática ex del destacado periodista de Espectáculos Luis Ventura, estuvo atravesada por un episodio casi termina de la peor manera y vivió para contarlo. "Le pedí a mi madre que me salvara", relató en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), magazine que la tiene de panelista.

“Me salvé de milagro. Hace unos días, yo estaba en mi cuarto cuando encendí un velador que tengo en la pared, y el respaldo alto de mi cama da justo sobre una de las lámparas, que calentó el cuero, y se empezó a quemar. El humo que largaba me adormeció. Me quedé dormida. Algo del destino, que yo siento que fue mi madre que siempre está en mi casa y me bendice todos los días, hizo que me despierte con un gran dolor de cabeza y el humo que había en la habitación”, reveló Estelita indicando que al momento del desastre eran las 2 de la madrugada.

Siguiendo su dura historia, precisó: “No sabía de dónde salía. Cuando me giro veo que sale un humo del respaldo, que hizo que me de somnolencia. Si me dormía seguía para el otro lado. No había fuego, pero sí salían chispas porque se iba incendiando el relleno. Como pude, saqué el respaldo y lo saqué al piso de abajo de mi casa. Cuando iba por las escaleras el humo me daba en la cara al bajar. El calor de la bombita del velador está en la pared a la altura del respaldar y fue eso”.

"Me despertó el dolor de cabeza. El dormitorio era una humareda. Fui al dormitorio de mi mamá y era humo por todos lados. Llevé el respaldo afuera, al parque y con un balde le empecé a tirar agua. No era fuego pero se seguía quemando con humo. Yo creí que me caía desmayada en la escalera. Le pedí a mi madre que me salvara. Me hizo despertar porque sino no estaba contando el cuento”, cerró, ante el relato atento de sus compañeros en el programa de chimentos que va los fines de semana por Crónica TV.

Estelita Ventura habló de su nuevo novio: "Está soltero"

Separada de Luis Ventura desde hace siete años, Estelita Muñoz dedicó su tiempo a enfocarse en su trabajo como panelista de El run run del espectáculo, magazine de los fines de semana en Crónica TV. Y fue ahí donde se animó a contar que está nuevamente en pareja. En un informe donde hablaron de un "romance incógnito" los conductores de El run run se animaron a bromear en torno a la situación amorosa de la periodista.

Tras la escandalosa infidelidad que la alejó del periodista estrella y ex Intrusos, Estelita volvió a apostar por el amor. Luego de un informe sobre el casamiento de la actriz Pata Etchegoyen, los conductores de El run run indagaron sobre el tema que tiene rejuvenecida a la mujer. “Ella en esta relación está como que se hizo los rulos, quiero decir que está como perro con dos colas”, dijo Lío Pecoraro, dando pistas sobre la protagonista de una relación amorosa "incógnita".

En ese instante, el conductor Fernando Piaggio cortó a su colega y soltó un: “¡Decíselo a Estelita!”. Ante este comentario, Estelita solo atinó a reírse por la broma en torno a su presente amoroso. Luego de las bromas, los conductores revelaron que la periodista en cuestión era Mercedes Ninci. Meses atrás, Estelita había revelado en dicho programa: “Está soltero. Yo jamás rompería un matrimonio". Además, había contado que este hombre en cuestión ya conoce a sus hijos Facundo y Nahuel.