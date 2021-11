El calvario familiar de Susana Giménez que pudrió todo: "Quiero que se vaya de casa"

Susana Giménez disparó contra Lucía Celasco, con quien está pasando un mal momento en su convivencia en Miami, donde la joven se mudó para abrir un local de ropa.

Susana Giménez sorprendió a todos al revelar al aire los problemas de convivencia que atraviesa con Lucía Celasco, su nieta. "Quiero que se vaya de casa", disparó la diva mientras hablaba con Marley en el segundo capítulo de Por el mundo, donde está como invitada por esta semana.

Susana se encuentra compartiendo hogar con su nieta en Miami, donde la joven se mudó para abrir un local de ropa con una socia. En la segunda emisión de Por el mundo, el programa conducido por Marley, la divertida pareja recorrió algunos de los lugares más icónicos de Miami y allí Susana reailzó su descargo.

Mientras se movilizaban en auto, hablaban de lo que veían, Susana observó un cartel de un espacio que estaba en alquiler. Esa imagen hizo que la diva de los teléfonos recordara los problemas de convivencia que tiene con su nieta, Lucía Celasco.

"Acá no conseguís departamento alquilado fácil, con Lucía por ejemplo yo le digo que no se alquile algo de 4000 dólares por mes porque lo tiene que pagar ella con la socia", comenzó revelando con tranquilidad Susana Giménez. Entonces, Marley aclaró que la joven de 26 años recientemente abrió un local de ropa en Miami. "Quiero que se vaya de casa, y no se va”, sumó la diva ante la incredulidad del conductor, que se sorprendió con la sinceridad en vivo de su amiga. Pero a continuación Susana detalló los problemas de convivencia con la hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco.

"Tiene un sillón cama, que lo abre y nunca más lo cierra hasta el día en que se va; no cuelga la ropa, es tremendo, su placard son las valijas", explicó la diva, que también se sinceró al revelar que una gran parte de los roces con Lucía Celasco se dan por la falta de organización. "Yo soy maniática del orden", admitió Susana. Además, la conductora se quejó de que su nieta y una amiga le quemaron una pava francesa.

"La dejaron puesta, con en el gas de acá que calienta en un minuto, y se fueron como si fuera Buenos Aires", explicó Susana. Si bien después aseguró que todo lo que decía era en broma, la diva de los teléfonos también disparó: "Le digo todos los días que se vaya y no se va". Pese a sus reiteradas quejas, Susana Giménez deslizó con una sonrisa pícara que "Lucía es la única de la familia que va a trabajar", aparte de ella, claro.

La polémica por Marley y Susana Giménez con los monos en Por el Mundo

Algunos de los comentarios negativos hacia los famosos conductores y también hacia el propio canal en Twitter fueron: "Chicos, pobres monos, NO. Horrible"; "Susana contando que ella y la hija tuvieron monos jajaja, re normal todo por suerte"; "todos los animales sufren enjaulados, Su, no sólo los monos"; "Susana: 'No se puede tener monos en una casa lamentablemente'´"; "qué tristes las escenas de los monos atados por el cuello en la India, nefasto recuerdo. Y la cacatúa en esa jaula, tampoco muy afortunado. Qué triste es ver a los animales en esas condiciones. No pude seguir viendo"; "Por el Mundo. Los monos libres pero las aves enjauladas, una truchada ese parque".