El calvario de Pepe Cibrián tras casarse con su novio: "Desaparecieron"

Pepe Cibrián está pasando horas difíciles a días de haberse casado con su novio. Nahuel Lodi, en la mira de los amigos íntimos del artista.

Pepe Cibrián Campoy se casó con Nahuel Lodi y está pasando horas difíciles. De acuerdo al entorno de amigos, el artista habría sufrido la pérdida de dinero y joyas de valor generando la preocupación entre sus seres queridos.

La información fue brindada por Yanina Latorre en LAM, y de acuerdo a su palabra son las amistades de Pepe Cibrián las que filtraron los tristes detalles. De ahí se desprende una posible razón por la que Georgina Barbarossa le dijo a Lodi: "Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Vos sos consciente de que tenés dos monstruas que te van a caer encima?”.

"Me dicen que a Pepito le habría faltado plata hace más o menos dos meses, por eso los amigos están preocupados, no es casual o de la nada la preocupación de su entorno", explicó Yanina Latorre, ante la mirada atenta de Ángel de Brito. A su vez, afirmaron que en la fiesta del casamiento desaparecieron objetos muy valiosos de forma inexplicable.

Continuando su explicación, Latorre sentenció: "Están todos preocupados. De hecho en la fiesta faltaron los souvenirs que eran unos regalos (cadenas, anillos, aritos, joyas de valor) para los invitados y en el medio de la boda desaparecieron".

El descargo de Nahuel Lodi sobe las palabras de Georgina Barbarossa

"Georgina no es amiga mía sino de 'Pepe'. Cada uno tendrá sus motivos para explicar su ausencia. A mí me molestó mucho y me dolió lo que dijo en su programa al aire porque no es una persona cualquiera sino que es amiga de Pepe. Yo no le permitiría a un amigo que diga lo que dijo ella públicamente y que hable mal de mi pareja", pronunció Lodi y aseguró que no le sorprendieron los dichos de Georgina ya que no la conoce. "Sé que la gente de la tele dice cualquier cosa para hacer un programa. Pero reconozco que me dolió porque es muy allegada a Pepe y lo lastimó mucho a él. De otra persona no me importaría pero sé que a Pepe le dolió", relató el joven.

Nahuel reveló que él y "Pepe" no miran televisión, por lo que no vieron el momento en que Georgina habló sobre su relación en vivo, pero les llegaron mensajes de personas allegadas que les contaron al respecto. "'Pepe' tiene a Ale Andolfi, que es su agente de prensa y lo pone al tanto de todo lo que se dice".