El calvario de Mica Vázquez con Fernando Gago: "Se te va la cabeza"

La actriz visitó PH Podemos Hablar y contó detalles de las infidelidades que el futbolista ha cometido cuando estaba en pareja con ella. Fernando Gago y Mica Vázquez salieron durante cuatro años.

Mica Vázquez habló sobre su relación con el futbolista Fernando Gago y lapidó las actitudes poco honestas que el deportista ha tenido con ella como pareja. La actriz y el exfutbolista de Boca estuvieron juntos durante cuatro años, en los que la actual columnista de Luzu TV ha tenido que aguantar difíciles situaciones.

"Estuve cuatro años con Fernando Gago y me fui a vivir a Madrid por él. Yo siempre muy pasional: me caso, me divorcio", comenzó su relato Vázquez en el ciclo PH, Podemos Hablar y reveló que tenía 19 años cuando fueron a vivir a Europa. "Terminamos bárbaro. Dobles relaciones, infidelidades. Yo estaba totalmente enamorada de él y me separé porque me cagó con media Argentina y con media Europa", ironizó la actriz de Rebelde Way y Dulce Amor.

Vázquez dejó en claro que se enteró de algunas de las infidelidades, dando a entender que hubo varias más de las que no supo: "Ellos tienen, de repente, plata, poder y minas. Son chicos. Yo fui fiel hasta que en un momento tuvimos un tiempo... no estábamos separados, pero fue un tiempo y yo me tenía que vengar. Fue más venganza que otra cosa".

"Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor, siempre lo intenté justificar y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranquilo a pasar a ser ‘Gago’: entrar a una cancha y que se caiga, ir a un boliche y que te traigan las minas que querés, tener plata para hacer lo que quieras. Se te va la cabeza a cualquier lado", concluyó la actriz.

La invitación de Fernando Gago a Silvina Luna cuando estaba en pareja con Vázquez

"Me pasó que hace poco me encontré con una amiga de Silvina Luna y me dijo en modo anécdota ‘cuando vos salías con Fer, él también hablaba con Silvina a la vez y le decía ‘yo estoy en Madrid venite’ y en Madrid estaba yo también. Ella me lo contó como diciendo que Silvina no sé si sabía", relató Mica, entre risas.

Mica Vázquez contó cómo se enteró del romance entre Gisela Dulko y Gago

"Yo me separé porque esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko (ahora ex mujer del futbolista) diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’. Y a mí me llega el mail de la arquitecta", soltó Vázquez en el ciclo Antes que Nadie, sobre la doble vida de su expareja.