El calvario de Luciana Geuna tras dejar Telenoche: "Miedo y dolor"

La periodista volvió a hablar de su salida de El Trece y emitió un sentido descargo. Luciana Geuna reveló cómo fue salir de Telenoche junto con Diego Leuco.

Luciana Geuna volvió a referirse a los motivos por los que se retiró de Telenoche, el noticiero que condujo durante años junto con Diego Leuco por El Trece. La periodista habló de la angustia que le generó tomar esa decisión después de hacer un fuerte posteo al respecto en las redes.

"Lo de Diego ya lo sabía antes de irme de vacaciones. Fue muy un minuto a minuto, lo íbamos hablando, aunque el día que Diego lo decide, obviamente se abría un mundo nuevo, fue un cimbronazo porque éramos un proyecto, fuimos una dupla", comenzó su descargo la comunicadora en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas en La Once Diez. Y sumó: "Yo siento que los ‘notis’ guardan eso de la dupla, como una casa con un papá y una mamá".

Geuna aseguró que la conducción de Telenoche fue una gran oportunidad para su carrera y calificó como compleja a la decisión de dejar ese proyecto. "Cuando empezamos el noticiero, me acuerdo que le escribí a Mónica Cahen D´Anvers un mensaje diciéndole el honor que era para mí formar parte de ese lugar y ella me contestó un mail precioso que me lo guardo como un tesoro, por eso obviamente que no era una situación sencilla [continuar o no en el ciclo], era compleja pero había que tomar decisiones", sumó la periodista, en alusión a la histórica conductora de Telenoche.

"Obviamente me generó miedo, dolor, pero hay que priorizar el hacer frente a algo que sucede de una manera. Estoy muy tranquila en ese sentido con la decisión. Después está cómo construimos algo ahora, supe que Telenoche no iba a ser para siempre y en paralelo mi cabeza busca otros proyectos, otras cosas", concluyo Geuna.

El posteo de Luciana Geuna sobre su salida de Telenoche

La periodista les dedicó un largo texto a sus colegas y al público de Telenoche en una de sus publicaciones de Instagram, donde compartió una serie de fotos en su lugar de trabajo. "Creo mucho en los ciclos, aunque duelan los finales, abren comienzos, empujan decisiones. Estoy al aire todos los días en radio o tele desde que nació mi primer hijo. Cualquier mamá sabe lo que es compatibilizar esos universos: cuidar y darle tiempo y espacio al mundo íntimo de la familia, ese motor que lo empuja todo, que lo llena de amor, mientras trabajamos para crecer en la profesión que nos apasiona", comenzó el pie de foto de su posteo Luciana Geuna.