El calvario de Giselle Rímolo: en la indigencia, estafada y con problemas de salud mental

Aunque recuperó su libertad, los problemas para la falsa médica no paran de crecer. Se encuentra en bancarrota, con problemas de salud, y fue estafada por su exmarido.

Giselle Rímolo, la falsa médica que supo tener una fuerte presencia mediática durante su amorío con Silvio Soldán, recibió la libertad condicional en septiembre de 2021, tras cumplir su condena de 9 años de prisión por ejercer ilegalmente la medicina y por homicidio culposo. Aun así, salir de prisión no termina de ser una buena noticia para la mediática, que en la actualidad vive un verdadero calvario.

La exmediática cumplía una condena de 9 años por el homicidio culposo de una mujer llamada Lilian Díaz, que el 30 de junio de 2001 murió producto de la ingesta de una serie de medicamentos que Rímolo le recetó para, supuestamente, bajar de peso. En septiembre del 2021, la decisión judicial fue brindarle salidas transitorias por buena conducta.

Sin embargo, la nueva libertad no fue lo esperado. Giselle Rímolo está en la ruina, acaba de perder su casa de Don Torcuato, y comenzó a sufrir ataques de pánico, por lo que le recomendaron que reciba tratamiento psiquiátrico.

“Ella era dueña de una casa enorme en Don Torcuato, pero la puso a nombre de su expareja, Juan Gaineddu. La propiedad está abandonada: hay ratas, cucarachas, las paredes están sin pintar y la pileta no tiene mantenimiento", revelaron en el programa Es por ahí, y agregaron: “Cuando salió de prisión, un amigo le pagó un hotel en Palermo porque ella no tenía donde quedarse".

“Juan Gaineddu abandonó el mantenimiento de esa propiedad. Cuando ella fue a verla, se dio cuenta que estaba destruida y hoy no tiene plata para poder arreglarla", aseguraron.

Giselle Rímolo, la falsa médica

La exmediática tuvo su cuota de gloria en los años 90. Además de ser la pareja de Silvio Soldán, se paseaba por los canales de televisión dando cátedra como "doctora en psicología, doctora en homeopatía, homeópata, licenciada en terapias alternativas, terapeuta floral, digitopunturista e irióloga. Y me faltan dos más que no me acuerdo”, decía frente a las cámaras. Rímolo se paseaba como una rock star en la TV y daba consejos de salud, a la par de atender su consultorio en el barrio de Belgrano.

En 2001,la ex de Silvio Soldán quedó descubierta como una estafadora gracias al reportaje de cámara oculta de Telenoche Investiga, la famosa sección del noticiero vespertino de El Trece en la que supo brillar María Laura Santillán. Luego de litigar en la Justicia, Rímolo cumplió su condena en la Unidad Penal de Ezeiza.