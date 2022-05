El calvario de Christophe Krywonis que reveló en PH: "Me cagó a trompadas"

El famoso chef fue uno de los invitados de PH, Podemos Hablar y se sinceró sobre un momento muy doloroso de su infancia.

En PH, Podemos Hablar suelen surgir historias muy emocionantes en la dinámica del punto de encuentro. Christophe Krywonis contó un momento increíblemente triste de su infancia. Algo que hasta ahora desconocíamos de su vida ya que no se había animado a compartirlo públicamente.

Andy Kusnetzoff, conductor del programa, preguntó quién se había ido muy chiquito de su casa. Christophe dio un paso al frente y cuando llegó su turno de contar su experiencia, reveló que cuando tenía 13 años se peleó con su abuelo a las trompadas, por algo que él había hecho y que después de ese momento se tuvo que marchar de su hogar.

Christophe Krywonis.

El conductor quiso saber por qué su abuelo lo tomó a golpes de puño, por lo que trató de indagar más. Christophe Krywonis respondió: "Prendí fuego mi casa. Fue muy duro, no la pasé bien, estaba muy solo. Sigo dolido. Fui de esos chicos que sufren una separación y son víctimas. Pensaba que me iba con el fuego".

Conmocionado con la historia, Andy le preguntó quién lo salvó y el chef se explayó: "Mi mamá pensó que se estaba quemando la aspiradora y no, era mi habitación donde estaba encerrado. Rompieron la puerta con los vecinos y ahí apagaron el incendio. Después vino mi abuelo que me cagó a trompadas literal".

¿Quién lo sacó del correccional?

Luego de ese triste episodio que Christophe Krywonis vivió en su casa, lo enviaron a un correccional de menores. Afortunadamente, tres semanas después, su madrina lo fue a buscar para sacarlo. El chef recordó aquel momento: "Mi madrina, una sindicalista católica ferviente que se fue al centro de África, estaba construyendo escuelas y cuando se enteró de eso me dijo 'Te venís a casa ya'. Una gran mujer".

Luego, Christophe contó que empezó una nueva vida y que se acercó al mundo culinario: "La cocina fue mi padre, fue mi todo, donde aprendí a ser recto, a ser compañero, a ser educado, a tener reglas de vida, conciencia profesional y la vida maravillosa de la cocina que es cocinar y a mí me encanta".

Sin dudas, la pregunta de Andy Kusnetzoff tomó por sorpresa al chef que reveló que no se la esperaba a la pregunta. El conductor le confesó que a pesar de haber estudiado su vida, no conocía esa historia y que realmente no sabía qué le iba a decir. Cabe destacar que fue un momento muy intenso, pero se vivió con total naturalidad y respeto.