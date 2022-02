El calvario de Christian Martin: dijo que el cuarteto es "caca", sufrió la furia cordobesa y reaccionó en redes

El cronista de LN+ e ESPN tuvo que defenderse en redes sociales luego de la picante contraofensiva que llegó desde Córdoba por sus declaraciones.

El periodista Christian Martin atravieza el escarnio público por una bochornosa declaración que realizó meses atrás. En una charla con el streamer Gerónimo "Momo" Benavides, el movilero argentino radicado en Europa dijo que el cuarteto era "caca" y ahora es sometido por los amantes de la música cordobesa. Sin salida, el periodista publicó un descargo en el que intentó desligarse del tema y culpar al "periodismo militante".

El exjugador de rugby es la cara de los móviles sobre los hechos que suceden en Europa tanto en ESPN como en LN+ y desde esa posición, cobró popularidad en los últimos años. A raíz del crecimiento de su fama, el público comenzó a conocer más de su personalidad y sus polémicas declaraciones, como la revelación sobre el torneo de "lanzamiento de enanos" del que participó o la pregunta machista a una futbolera. Sin embargo, su último "hit" tuvo que ver con un comentario peyorativo que hizo sobre el cuarteto cordobés tiempo atrás, pero que cobró trascendencia en los últimos días.

El periodista se hizo viral por un video poco feliz donde afirma "esto es despreciable, esto es caca", mientras comenzaba a escucharse la cación 8.40 de Rodrigo Bueno. Mientras el "Vikingo" blasfemaba, Momo comenzó a hacer el característico baile de "La Mona" Jiménez, otra de las leyendas del ritmo por excelencia en Córdoba. Esta no fue su única reacción contra la música popular argentina. Ya en otra ocasión, apuntó contra L-Gante e incluso, en la misma entrevista con Momo, Martin también afirmó: "Detesto la cumbia".

En Córdoba la reacción fue feroz. El "Bocha" Houriet, uno de los relatores más famosos de la provincia, fue durísimo en Twitter. "Sr. Martin, la música nunca es 'caca', la música es música y existe la libertad de elegir y disfrutar, lo correcto sería decir, a mí no me gusta esa música... con todo respeto, su trabajo no me gusta y elijo otros periodistas, pero su trabajo no es 'caca', le mando un abrazo….", lanzó, con altura, el referente de Cadena 3.

A las críticas incontables de usuarios cordobeces se sumó otro emblema de Córdoba como el exarquero Juan Carlos Olave, quien además era primo de Rodrigo. El ídolo de Belgrano, disparó: "Christian... ya desde el nombre marca su esencia, acá sos Cristian.. Que vivas en Europa no te hace europeo... que no te guste el cuarteto es parte de la elección... lo que nunca podrás hacer es alegrar la vida de mucha gente con sólo un micrófono en la mano".

El descargo de Cristian Martin

Martin, completamente acorralado, no tuvo más remedio que realizar un descargo desde sus redes sociales. Aunque no pareció muy arrepentido de lo que dijo y decidió imponer un chivo expiatorio. "Quiero mucho a Córdoba y a su gente. Mi papá creció en Las Tapias. Lo que dije hace tres meses en un stream con Momo del cuarteto fue en contexto de charla ida y vuelta de bromas picantes", escribió en su Instagram junto a una captura de la entrevista en cuestión.

A la vez que se mostró enojado con la prensa argentina: "No crean al periodismo militante que intenta ensuciar con operadores con intereses creados. Abrazo".