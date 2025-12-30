El batacazo del verano: qué figura se suma a Otro Día Perdido para 2026.

Según trascendió en las últimas horas, Mario Pergolini puso el ojo en una figura multifacética que combina humor, actuación y una fuerte presencia mediática, para sumarse a Otro Día Perdido en el 2026.

El encargado de dar la primicia fue Guido Záffora en el aire de El Observador 107.9, donde confirmó que la elegida por Pergolini es nada menos que Evelyn Botto.

Záffora detalló las cualidades que llevaron a Pergolini a convocarla para sus filas. "Es conductora, actriz, cantante. Una figura que ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos... Es rimbombante, es una mujer muy inteligente", describió Záffora. Además, destacó su trayectoria reciente: "Ha trabajado en programas muy exitosos e hizo una obra de teatro mega exitosa".

La firma del contrato

La incorporación de Botto no es solo un rumor de pasillo, sino que las gestiones están muy avanzadas. "Me hablan de reuniones, firma de contratos y ya para empezar en febrero. Así que sería la nueva incorporación de Mario Pergolini", aseguró el periodista.

Evelyn Botto se sumaría a Otro Día Perdido en 2026.

Záffora también aportó datos coloridos sobre el presente personal de la futura integrante de Otro Día Perdido, quien actualmente disfruta de un descanso en el exterior. "Su novio (Federico Bal) hoy es muy famoso. Tienen una relación abierta y ahora están de vacaciones juntos en Nueva York", comentó.