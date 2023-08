El Bailando todavía no empezó y ya tiene un escándalo: "Hay que educarla"

El Bailando aún no comenzó y ya tuvo su primera pelea en la previa de la foto con todos los que serán parte del reality que conduce Marcelo Tinelli.

Cada vez falta menos para que el Bailando debute en la pantalla de América TV de la mano de Marcelo Tinelli y ya se está viviendo el primer escándalo entre los participantes. "Hay que educarla", remarcó Ángel de Brito al enterarse de la primera disputa que ya se vive en el ciclo de baile, que por el momento solamente tuvo su presentación oficial con todos los participantes, jurado y el propio Tinelli.

Después de meses de negociaciones, idas y vueltas, la búsqueda de un estudio acorde e incorporaciones y bajas inesperadas, finalmente el Bailando comenzará el próximo 28 de agosto. Por eso, en la noche del miércoles 16 de agosto, Marcelo Tinelli presentó ante la prensa de forma oficial lo que será el regreso de uno de sus productos más exitosos, aunque esta vez a través de la pantalla de América TV.

En el evento también estuvieron presentes tanto el jurado como las bailarinas y los propios participantes. Pero a pesar de la alfombra roja y la felicidad que se notaba entre los presentes, también hubo tiempo para lo que fue la primera polémica del certamen, aún sin haber empezado.

Es que los famosos se cruzaron en la recepción que organizó la producción del Bailando y en LAM, que estaba en vivo, charlaron con algunos de los participantes. Fue en ese marco que Mónica Farro se quejó de la actitud de una colega: "Hay una que no me saludó y me pasó 15 veces por al lado".

Sorprendidos, desde el ciclo que conduce Ángel de Brito le preguntaron a la vedette quién la había ninguneado de esa manera. "Esta chica de Gran Hermano, la bajita, que se peleó con este otro chico", la describió Farro. Inmediatamente, en LAM reconocieron que se trataba de Coti Romero y De Brito deslizó que la falta de saludo podría deberse a que la correntina no la conocía, a lo que la uruguaya reconocía que podría tratarse de eso.

"Coti no saluda a nadie. Tuvo varios problemas en Telefe. No saludaba en vestuario, ni en maquillaje, se hacía la diva", sumó Ximena Capristo desde el piso de LAM. Filoso, Ángel de Brito concluyó: "Bueno, hay que educarla, tiene que saludar a todo el mundo".

La respuesta de Coti Romero a Mónica Farro

Ante lo que se produjo por el primer escándalo del Bailando, De Brito fue en busca de la ex Gran Hermano para saber si le había negado el saludo a Farro: "Me dijo Mónica que no la saludaste". "No, pero te juro que yo no conozco a mucha gente del medio", buscó justificarse Coti mientras preguntaba si la vedette tenía puesto un "vestido dorado".

"Una rubia, tetona, uruguaya...", la describió De Brito. "Bueno, no es que yo no saludé a nadie... estoy como perdida", se sinceró la correntina, algo con lo que coincidió el presentador de LAM, que aseguró que era un "despelote". "Moni, vení que te saludo", cerró Coti Romero, intentando remedar su error.