El antes y después de Viviana Canosa: la transformación de la periodista

Viviana Canosa hizo un radical cambio en su vida. Cómo fue la impactante transformación de la periodista ultraopositora que hoy trabaja como conductora de A24 y que destila odio.

Viviana Canosa lleva una vida colmada de experiencias diferentes. A lo largo de su trayectoria pasó por varios trabajos diferentes: si bien sus inicios fueron en un programa de deportes, la fama la alcanzó formando parte de varios ciclos de chimentos y farándula. Actualmente, y desde que comenzó a hablar sobre política, expone discursos extremistas y responde a los intereses del macrismo y del resto de los movimientos de derecha en Argentina. Pero, ¿cómo fue la transformación de la periodista?

Atrás quedó aquella breve etapa de Canosa como actriz en una publicidad de una AFJP y de la mujer que se desempeñó como periodista deportiva. En 1995, trabajó como reportera de TyC Sports, señal reconocida perteneciente al Grupo Clarín. Aun así, su carrera dio un giro repentino a partir de la experiencia que tuvo con Samuel "Chiche" Gelblung, con quien trabajó alrededor de cuatro años en el programa Memoria (Canal 9). Allí, formó parte de los debates sobre espectáculos, actualidad, opinión y mucho escándalo. Dicho paso la llevó a integrar el panel de Intrusos en el Espectáculo junto a Jorge Rial, por menos de un año.

Entre 1993 y 2010 estuvo casada con el periodista y productor, Daniel Tobal. Junto a él crearon y lanzaron Los profesionales de siempre en Canal 9, donde también estuvieron Amalia Granata, Evelyn Von Brocke, Yanina Latorre y Camilo García, entre otros y otras. Allí fue la conductora del programa y logró tener entrevistas con personalidades de gran renombre, al punto de que compitió en el rating con el propio Rial en Intrusos. Ese trabajo le dio mayor notoriedad en la TV.

Viviana Canosa, el antes y después de la periodista.

Los años posteriores de Canosa en la pantalla chica fueron muy movidos, aunque poco constantes: formó parte de ¿No séra mucho?, Bendita, Soñando por Bailar, Sentido común, Graduados y Zapping, entre otros. En tanto, en Vos no me conocés, realizó varias entrevistas para C5N a políticos, deportistas y artistas del mundo del espectáculo. Recién en 2015, para la pantalla de TN, se animó a charlar mano a mano con todos los candidatos y candidatas a presidente de la Nación para las elecciones del 2015.

En 2019, por la pantalla de El Nueve, Viviana llevó adelante Nada Personal. Allí, se dedicó a entrevistar a diversas figuras del mundo de la política, entre los que se destacaron Alberto Fernández, Mauricio Macri, Guillermo Moreno, Esteban Bullrich y José Luis Espert, entre otros. Fue el espacio en el que empezó a perfeccionar su discurso de bronca y odio hacia el kirchnerismo. De hecho, tras el final del ciclo televisivo, la verborrágica periodista denunció: "Tengo toda la sensación de que quisieron voltearme". En sus emisiones protagonizó escandalosos momentos como la vez que promocionó la ingesta de dióxido de cloro en vivo o cuando le tiró una copa de agua a Aníbal Fernández.

A los 51 años, y desde que el Grupo América le abrió las puertas del canal A24 para ser la presentadora de Viviana con vos, sus editoriales fueron cada vez más violentos, con agravios, denuncias con falta de argumentos, transmisiones de fake news, antifeminismo, antikirchnerismo y comentarios afines a los intereses de Macri, Javier Milei -invitado vitalicio de su ciclo televisivo-, movimientos antivacunas y antiaborto.

Estupenda imitación de "La Negra" Vernaci a Viviana Canosa

Elizabeth Vernaci utiliza el humor para reírse de los poderosos y de quienes difunden discursos hegemónicos desde sus comienzos en la radio. En las últimas semanas, la locutora apeló a sus dotes vocales para imitar con un exacto tono de voz a Viviana Canosa y hacer una increíble parodia sobre las barrabasadas que la conductora dice al aire. "Empoderadas, faltas de empatía... ¿no se las cogieron a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que nos está dejando este Gobierno. Vergüenza dan", comenzó Vernaci en La Negra Pop.

Y agregó: "Empoderadas, sacándoles la plata a los maridos... no como yo que trabajo desde hace muchísimos años y que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, porque tengo talento, porque tengo la argolla limpia... porque me la lavo todos los días, porque me pego enjuagadas constantes".