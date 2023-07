El angustiante relato de La Bomba Tucumana al contar lo menos pensado de su noviazgo: "Pude desnudarme"

La cantante de cumbia hizo una fuerte confesión en televisión. Gladys "La Bomba" Tucumana habló sobre su presente amoroso.

Gladys "la Bomba" Tucumana habló sobre su más reciente experiencia amorosa y reveló el triste desenlace que tuvo el vínculo a pesar de sus sentimientos. La cantante de La Pollera Amarilla contó que su relación no pudo prosperar y dio a conocer que nunca estuvo tan enamorada en su vida.

"La Bomba" Tucumana estuvo como invitada en el ciclo de Luis Ventura en América TV, Secretos Verdaderos, y reveló que el hombre que la enamoró se llama Luciano Ojeda, es licenciado en Higiene y Seguridad y vive en Buenos Aires. "Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré. Nunca pensé que me iba a pasar esto, se lo atribuyo a Dios, que yo aparecí en su vida para algo y él también. Estuvimos juntos nada más que un año pero me enamoré", comenzó su descargo la exparticipante de Bailando por un sueño.

"Amo profundamente a un hombre, sé también que él me ama, pero no podemos estar juntos. Este fue un amor diferente, maduro a pesar de que él es más joven que yo. Él fue mi gran amor y va a serlo siempre", continuó su descargo la madre de Tyago Griffo. Y cerró: "La verdad es que hay una razón por la que nos separamos, pero no quiero decirla, es muy dolorosa".

La cantante ha contado en varias oportunidades que no ha tenido buenas experiencias en el amor; de hecho, con una de sus últimas parejas terminó en una pelea mediática por dinero. De esa manera, esta revelación de Gladys "la Bomba" Tucumana generó empatía en su público, que conoce los infortunios de la artista en relación a sus noviazgos.

"La Bomba" Tucumana habló sobre sus ataques de pánico

"Yo estoy igual. La estoy pasando re mal, pensás que te vas a morir. No tengo muchas ganas de exteriorizarlo. Te agarran ataques de pánico, se me pasan millones de cosas por la cabeza, es una sensación de muerte. Estoy en tratamiento hace tres meses, de vuelta, porque no es la primera vez", relató la cantante oriunda de Tucumán en diálogo con el cronista de Socios del Espectáculo. Y sumó: "Tengo unas gotitas para salir de los ataques de pánico que me dan. A veces estoy viajando en una gira, y no sé si subirme al avión o no. Yo le digo a mi doctora que no quiero tomar nada, pero lo mínimo es por ocho meses. Lo más recurrente es pensar cosas feas, se te va la memoria y pensás que te vas a caer muerto”.