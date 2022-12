El acercamiento entre Nacho y Julieta que pone nervioso a Marcos: "Está pasando algo"

Los participantes de Gran Hermano se mostraron más unidos que nunca.

Nacho Castañares y Julieta Poggio encendieron a los fanáticos de Gran Hermano por su cálido acercamiento en la casa más famosa del país. En medio de rumores que la vinculaban con Marcos Ginocchio, la participante del reality show de Telefe confesó un detalle inesperado con respecto al joven.

"Lo voy a extrañar. Re estoy con él estos últimos días", expresó Julieta, quien había hecho una sonrisa frente al espejo, gesto que despertó la curiosidad de Romina. En el video que publicó una cuenta de Twitter dedicada a Gran Hermano, recopilaron todos los momentos de los jóvenes en la casa.

En varios se los ve muy compinches, y hasta haciéndose bromas a altas horas de la noche. "Cualquiera diría que acá está pasando algo", subraya el zócalo de Telefe, dejando entrever que piensan lo mismo que los televidentes que se expresaron en las redes sociales.

Cabe recordar que durante varias semanas, hubo un acercamiento fuerte entre Marcos y Julieta, pero ahora se mostraron más alejados. A pesar de que se insinúa que hay algo más que una amistad, en Twitter se dividieron las aguas y hubo quienes aseguraron que solamente son amigos.

Julieta se sacó y dijo lo que todos piensan de Coti

Julieta Poggio disparó con todo contra Coti Romero, luego de la traición denunciada en la casa de Gran Hermano por haberla nominado a ella y a Daniela Celis. Cuando le tocó elegir qué exparticipante quería que vuelva al reality show, le dedicó unas contundentes palabras a la joven oriunda de Corrientes.

Julieta no dudó y votó a Daniela para que vuelva a Gran Hermano. "No se fue ni hace una semana y ya la extraño. Me encantaría que vuelva, me falta gente en quien confiar acá adentro y ella era alguien muy especial para mí", expresó la participante de 20 años.

En ese momento, se tomó un tiempo para darle con todo a Coti. "Me encantaría ver cómo hace la traidora y falsa de Coti para mirarla a los ojos cuando entre. Me encantaría que vuelva para cerrarle bien la boca. Se lo merece, los votos podrían llegar a dar", lanzó.

"Dale reina que ya te estoy visualizando entrando con la valija", concluyó Julieta, ansiosa por la vuelta de su amiga. El repechaje estuvo muy peleado, ya que hubo empate entre Daniela, María Laura y Juliana, y como Alexis tenía que definir por haber sido el líder de la semana, tomó la decisión de votar a Juliana.