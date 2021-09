Eduardo Fort le fue infiel a Rocío Marengo con una periodista de Intrusos

Bomba en el mundo de la farándula. Tras conocerse la crisis entre Rocío Marengo y Eduardo Fort, se conoció una historia que involucra a una de las figuras que pasó por Intrusos.

La relación entre Rocío Marengo y Eduardo Fort no está pasando por el mejor momento. Luego de la fuerte acusación de la participante de ShowMatch contra su pareja, se conoció que el protagonista habría tenido una historia paralela con una importante periodista de paso por Intrusos.

Fue el propio Rodrigo Lussich, actual conductor del ciclo de espectáculos de América, quien se refirió al tema y deslizó que Eduardo Fort habría salido con Nazarena Nóbile mientras ya estaba al lado de Rocío Marengo. Por su parte, la periodista envió un audio aclarando la situación.

“Todo lo que decís es cierto, es verdad. Estuvimos en Un Sol para los Chicos, pero nada, no te puedo decir mucho más que eso. La familia Fort es un grupo al que quiero mucho, gente de un perfil bastante bajo, una familia de un gran corazón", manifestó Nóbile, y agregó: "No pienso meterme en este bardo que no es mío. Me parece una situación a la que nadie debería estar expuesto”.

Eduardo Fort le contestó a Rocío Marengo tras el escándalo: "El amor no se mide"

Eduardo Fort salió a responderle a Rocío Marengo después del potente descargo que realizó la actriz en medio de La Academia de Showmatch, acusándolo de no apoyarla en su trabajo. El hermano mayor de Ricardo Fort habló en Los Ángeles de la Mañana sobre la catarsis de su pareja, dio su parecer desde Miami y reveló que estaban en crisis desde hace unos días.

Rocío Marengo sorprendió a todos el martes por la noche al apuntar contra Eduardo Fort en medio de la pista de La Academia de Showmatch. La bailarina hizo una poderosa catarsis en la que blanqueó toda su decepción por la falta de apoyo que siente por parte de su pareja desde hace 8 años. Pese a que es un hombre de muy bajo perfil, sorprendido por todo lo que sucedió, el hermano mayor de Ricardo Fort decidió salir a responderle a su pareja a través de una serie de mensajes que le envió a Pía Shaw y que la periodista reveló en la emisión de este miércoles de Los Ángeles de la Mañana.

"El amor para mí, en mi pareja, no se mide por ir a un programa de televisión", comenzó resumiendo Eduardo Fort sobre su parecer, además de contarle a Shaw que Marengo venía "colapsada" desde hace un tiempo. Según Fort ese es el motivo por el que se dieron las últimas peleas de la participante de La Academia y la "forma en que está en el programa". En ese momento, la angelita agregó que en la pareja no había diálogo por una discusión que tuvieron y que para él "no tenía sentido".