Eduardo Feinmann y Andy Kusnetzoff se dijeron de todo en Intrusos: "falso, oscuro y horrible"

El periodista macrista Eduardo Feinmann fue lapidario con Andy Kusnetzoff en un móvil para Intrusos. La respuesta del conductor de PH no se quedó atrás, en el juego de seguir alimentando la enemistad.

Las nominaciones de los Martín Fierro reavivaron algunas internas y peleas entre figuras de los medios, como fue el caso de los periodistas Eduardo Feinmann y Andy Kusnetzoff. Los rivales del aire radial cruzaron fuertes comentarios por el reconocimiento al otro y Feinmann proyectó su imagen sobre el conductor de PH en un picante móvil: "Me parece una persona falsa, oscura, horrible".

En un móvil para Intrusos (América TV), Eduardo Feinmann habló sobre Kusnetzoff y descartó cualquier posibilidad de ir a PH: Podemos Hablar (Telefe): "No es un programa que me interese. Elijo donde ir. No siento admiración por Andy Kusnetzoff. Cero admiración. Recuerdo que era un notero de CQC y las maldades que hacía. Sé que hasta (Mario) Pergolini hablaba mal de él. Decían que era mala persona. No es un tipo que me interese".

Sobre el café que se tomaron tiempo atrás, para limar asperezas, el periodista macrista aseveró: "Él me dijo que ya no era el joven que era antes, que había crecido y se arrepentía de las cosas que había dicho o hecho sobre otras personas y sobre mí mismo. No le creí nada. Me parece una persona falsa, oscura, horrible". Luego de burlarse de los nombres que llevan los ciclos televisivo y radial de Kusnetzoff, Feinmann cerró la nota confesando qué es lo que más le molestó del periodista: "Me ha llamado fascista durante mucho tiempo, facho. Ahí cruzo un límite del que no se vuelve".

La respuesta de Andy Kusnetzoff

Del otro lado del conflicto, el magazine de Florencia de la V fue a buscar la versión de Andy Kusnetzoff y el conductor, que usualmente no da entrevistas, aceptó el móvil para ejercer su derecho a réplica: "Él dijo que yo soy un energúmeno y así no iba a ir (a PH) No hay onda. Le mandé un mensaje para juntarme a tomar un café con él y que me conozca". Cuando le informaron lo que Feinmann dijo sobre su persona, Andy evitó dar una respuesta desde las entrañas y únicamente acotó: "Una persona culta debería cuidar los adjetivos que usa".