Eduardo Feinmann defendió a la Policía y explotó en vivo: "¡Hijos de puta!"

El conductor de LN+ no pudo aguantar su bronca y exclamó un insulto en el aire de su programa. Eduardo Feinmann y un momento inesperado en la televisión argentina.

El conductor y periodista Eduardo Feinmann protagonizó un momento escandaloso en el aire de LN+. Mientras uno de sus movileros se encargaba de cubrir los actos de vandalismo de diversos manifestantes contra la Catedral y el Cabildo de Plaza de Mayo, hubo una pintada que sacó de lo sacó de quicio. "¡Hijos de puta!", exclamó el protagonista, pero ¿Qué fue lo que pasó?

Todo se dio a raíz de una frase escrita en una de las paredes vandalizadas. La misma apuntaba contra la Policía, manifestando lo siguiente: "Un Policía bueno es un Policía muerto". Inmediatamente después de observar este detalle, Eduardo Feinmann lanzó: "¡Qué hijos de puta! Perdón, se me escapó. Mil disculpas, pero la verdad son unos malnacidos. ¡Qué barbaro!".

Feinmann apretó a Maru Botana

Eduardo Feinmann cruzó a Maru Botana en su programa, tras la multa que la cocinera recibió por haber violado los protocolos sanitarios establecidos para quienes regresan al país desde el exterior. Mientras que la chispeante pastelera aseguraba no haber tenido indicaciones sobre los pasos a seguir al bajarse del avión, el periodista fue letal y la cuestionó por no haberse informado con anterioridad acerca de las medidas vigentes.

Botana debió haber acudido a un hotel junto con su familia y realizar el aislamiento allí, pero fue de manera directa a su domicilio. Por ese motivo, deberá pagar una multa superior a 4 millones de pesos. “Estoy en casa, haciendo la cuarentena como corresponde. A mí no me llegó ninguna multa, yo estaba afuera. Llegué en el avión, hice migraciones, el antígeno y nadie me dijo que tenía que ir a un hotel. Mostramos la declaración jurada, dijimos que en domicilio íbamos a hacer la cuarentena”, expresó la dueña de la cadena de locales gastronómicos que lleva su nombre.

La defensa del abogado de Maru Botana

“Maru obró como corresponde, de acuerdo a lo que el propio Gobierno le impuso a ella como obligación. Cuando regresa a Buenos Aires, le hacen hacer una declaración jurada, donde tanto Maru como su familia establecen su domicilio real y en la propia resolución que ella firma le establecen que como cuarentena tiene que cumplir los siete días en la casa. Eso fue lo que ella hizo”, trató de explicar el abogado de Maru Botana, Gonzalo Falco, y concluyó: “Ella no hubiese tenido ningún problema si le hubiesen dicho de ir a un hotel”.