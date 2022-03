Edith Hermida fulminó a Flor Vigna por su nueva canción: "No le creo"

La panelista de televisión fue contundente en su descargo sobre el nuevo lanzamiento de Flor Vigna.

Edith Hermida apuntó contra Flor Vigna y su nueva apuesta musical, al indicar que descree de la capacidad artística de la bicampeona de Bailando por un sueño. La panelista de Bendita fue lapidaria con la bailarina que recientemente inició su carrera como cantante.

Flor Vigna estrenó una canción cuya letra alude a una relación de pareja tóxica, que muchos señalaron como dedicada a Nicolas Occhiato pero los protagonistas desmintieron esos rumores rápidamente. Hermida se expresó al respecto en medio de una de las emisiones de Bendita y fue contundente en su planteo: "Esto a mi me pareció lamentable: él queriéndose colgar de su ex para aparecer en los portales, ella diciendo que compuso la canción cuando claramente se nota que no la compuso, que no era para él tampoco. No le creo que sea compositora", comenzó su descargo la locutora.

"Me doy cuenta cuando algo está ficcionado, cuando alguien está producido por otra persona y cuando ella no compone las canciones, ¡se nota!", continuó Edith y así lapidó a la cantante que recientemente. Luego, la locutora aludió a una de las frases que el rapero Residente enunció en su sesión con Bizarrap: "Ya lo dijo Residente: ‘no es lo mismo ser famoso que ser artista’".

Hermida concluyó su descargo con un consejo a Vigna: "Debe tener millones de reproducciones porque es una chica muy talentosa que tiene muchos seguidores. Si vos querés hacer crossover, mi amor, hacé algo más importante".

Flor Vigna sobre su lanzamiento como cantante

"La música me apasiona, me toca y me toma mucho. Y trabajar con amigos está bueno porque estamos dispuestos a crear a toda hora y en todo lugar", expresó Flor Vigna en diálogo con Revista Caras a finales del año pasado, cuando su primera canción Uy había sido recientemente estrenada. "Este primer tema, que lo hicimos con mi mejor amigo que es músico, lo veo como parte de una obra que fuimos creando juntos y creo mucho en eso", enunció al respecto.

Vigna continuó en alusión a sus proyecciones como cantante y aseguró: "Por ahí, si me preguntas si creo en mí para cantar como Céline Dion, no sé si eso me entusiasma. Me entusiasma la filosofía y todo lo que plasmamos, en la letra, las melodías y el estilo que logramos". Además, la celebridad se expresó sobre cuán autorreferenciales son algunas de sus composiciones: "En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción y lo ves cuando la terminaste, es algo inconsciente".