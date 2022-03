Duro relato de Carmen Barbieri sobre su último encuentro con Rozín: "Me hizo un gesto"

La conductora de televisión dio a conocer cómo fue su última charla con Gerardo Rozín. Carmen Barbieri reveló que se emocionó tras la partida de su colega.

Carmen Barbieri reveló que tuvo una emotiva charla con Gerardo Rozín poco tiempo antes de su fallecimiento, en la que el conductor de radio y televisión le contó que su problema de salud era terminal. La capocómica habló sobre la actitud que el periodista tenía ante su conciencia de que le quedaba poco tiempo de vida.

"La última vez que me encontré con él le dije 'vamos, tené fe, hay que luchar, mirá Federico cómo salió adelante'", enunció la diva en su programa de televisión, Mañanísima. A pesar de sus buenas intenciones de llevarle esperanza a Gerardo, éste le respondió a Carmen con un baño de realidad: "Entonces me dijo 'pero yo no tengo lo de Federico' y me hizo un gesto como que se iba".

Barbieri continuó en alusión a la actitud con la que Rozín llevaba su diagnóstico y relató: "Casi me hace llorar. Le dije 'no' y me dijo, 'sí', como diciendo 'lo tengo totalmente asumido, hasta planeado todo lo que iba a hacer antes de morir'". "Ayer me puse a llorar porque no había visto la canción", sumó la actriz, en alusión a la interpretación de Gerardo y la banda Dos Más Uno de la zamba Me voy quedando, de Cuchi Leguizamón, cuya letra refiere al fallecimiento de su narrador. "La grabó para que lo pasaran después de su muerte", agregó el panelista "Pampito".

La palabra de Carmela Bárbaro al volver a la TV tras la muerte de Gerardo Rozín

La exesposa y madre de la hija menor de Gerardo Rozín se expresó en su regreso a Momento D, ciclo de El Trece conducido por Fabián Doman en el que la periodista ocupa el lugar de panelista. "Yo solo tengo palabras de agradecimiento para el canal, mis compañeros, para Fabián, con el que hablé todos los días", comenzó su descargo la hija del político Julio Bárbaro. "Ha sido ejemplar lo que sucedió. Es una información que tenía mucha gente hace muchísimo tiempo", agregó.

"Han respetado magníficamente la voluntad de Gerardo. Creo que, así como nos criticamos y nos damos con un caño nosotros mismos, y a nuestro trabajo, me parece que esto muestra que se puede hacer periodismo de otra manera", soltó a modo de agradecimiento para con sus colegas por el respeto que han tenido por su familia en los últimos meses de vida de Rozín. Y sumó: "Me alegra que trascendió como tenía que trascender, como y cuando Gerardo quería".