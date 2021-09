Durísimo descargo de Barassi contra Revista Noticias: "De mal gusto e injusto"

Darío Barassi publicó un picante descargo en Twitter contra Revista Noticias después de leer un polémico perfil que hicieron sobre él.

Darío Barassi disparó contra Revista Noticias en Twitter por un perfil que el semanario fundado por Jorge Fontevecchia escribió sobre él. El actor y presentador vio crecer enormemente su popularidad desde que comenzó a conducir 100 argentinos dicen, la gran apuesta de El Trece para un año en el que Telefe lo superó sistemáticamente en el rating de casi todas las franjas horarias.

La gran sorpresa en la programación de El Trece de este año fue sin dudas la incorporación de Darío Barassi como conductor de 100 argentinos dicen. El actor encontró un gran lugar para desplegar todo su humor, histrionismo y gracia en el programa de juegos de la tarde del canal del Grupo Clarín. Debido a su éxito, diversas revistas y portales buscan contar con declaraciones exclusivas de Barassi, que recientemente habló con Revista Noticias. Pero el presentador leyó el artículo que salió de esa charla, no le gustó nada y lo contó en su cuenta de Twitter con un duro descargo.

"Catalogar mi trabajo y entrega diaria como un fenómeno de acoso y hostigamiento, no sólo me parece erróneo sino además de mal gusto e injusto", comenzó opinando Barassi sobre el artículo publicado en el semanario de Jorge Fontevecchia. Además, el conductor se arrepintió de haber brindado su tiempo para hablar con Revista Noticias: "Lamento mucho el título, el contenido y el tiempo invertido en esta nota".

"De los errores se aprenden. Espero", cerró su tuit Darío Barassi, visiblemente molesto por lo que leyó en el perfil que escribieron sobre él, que centraba una parte de su éxito en un hipotético bullying del presentador para con los participantes del programa. Inmediatamente miles de seguidores le dieron like a la publicación del popular conductor y lo bancaron en los comentarios, brindándole todo su cariño y remarcando la "mala intención" de Revista Noticias para hablar de Darío Barassi.

Darío Barassi y el rating

En un reportaje con La Nación, Darío Barassi se refirió a las mediciones de audiencia que marca su programa y cómo se toma la competencia con Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe que sale en su misma franja horaria. “La competencia es conmigo mismo, eso es lo que me calienta. Si el rating viene mejor que el día anterior, estoy chocho, pero no tengo la mirada puesta en si le gano o no a Vero Lozano. Obviamente, no soy boludo y me entero que eso está pasando. Claro que me alegra, pero no por ganarle a otro, sino por ser el programa más visto en determinado momento del día”, explicó el conductor.