Durísimo comunicado de Marcelo Tinelli en Instagram: "Hay que soltar lo tóxico"

El conductor lanzó un enigmático mensaje en medio de sus negociaciones con El Trece y Adrián Suar. Marcelo Tinelli, contundente en las redes sociales.

Marcelo Tinelli aún no definió qué es lo que hará con su futuro laboral, pensando en la temporada 2022 y sin saber si continuará en El Trece pese a que hubo charlas con "El Chato" Prada para diagramar lo que se viene. Lo cierto es que el condutor de ShowMatch todavía no se manifestó de forma oficial aunque sí soltó algunas palabras enigmáticas en las redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo?

Sin mencionar a nadie y en plenas negociaciones Adrián Suar y las autoridades de El Trece, Marcelo Tinelli publicó una historia de Instagram en la que no adjudicó destinatarios pero exclamó: "Siempre hay que estar en los lugares donde uno es valorado, querido y respetado. Hay que soltar lo tóxico. La vida es hermosa y hay que disfrutarla, y más a cierta edad. No fuerces las cosas. Si tenés paciencia, todo se acomoda. SER FELIZ”.

De este modo, "El Cabezón" intentó dejar en claro que disfrutará el año y no se preocupará en demasía por los aspectos negativos que puedan afectarlo. Hasta el momento no se sabe si seguirá en El Trece o si cambiará de canal, y por otro lado tendrá que evaluar alternativas para el formato de La Academia que no le dejó un buen saldo en materia de rating a lo largo de 2021.

En tanto, Lourdes Sánchez (pareja de Prada, productor de Tinelli) manifestó que continuarán en El Trece más allá de no haber novedades confirmadas. "El Chato y Marcelo se ríen porque nada es cierto de lo que dijeron. Volvimos de vacaciones y se reunieron todos los días a focalizar en el trabajo", aseguró la actriz.

El futuro de ShowMatch La Academia (El Trece) pendería de un hilo más que nunca en este arranque de 2022. Y esto tendría que ver por las crecientes diferencias entre Marcelo Tinelli y Adrián Suar. El conductor y el productor, respectivamente, se sacarían chispas y el futuro del programa es verdaderamente incierto.

¿A qué se debe el conflicto? La disputa gira en torno a lo que sucedió en 2021, año en el que ShowMatch tuvo un flojísimo desempeño en el rating, por lo que Suar y compañía consideran que en 2022 debería haber un cambio de rumbo para poder recuperar terreno en la TV nacional abierta.