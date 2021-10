Dramático relato de una figura de El Trece: "Mi papá me pegaba por ser gay"

Desgarrador testimonio de una de las importantes figuras que pasó por El Trece. Fue en diálogo con Gastón Pauls en Seres Libres.

Si bien los tiempos están cambiando favorablemente, hay episodios del pasado que quedarán marcados. Sea la persona que sea, sin distinción. Sin ir más lejos, una figura de El Trece reveló que tiene cicatrices en su cuerpo producto de los golpes que su padre le propinaba por ser gay. "Me pegó con una plancha en la cabeza", aseguró.

Este protagonista es Francisco Ibáñez, más conocido como Fran Mariano. Él fue uno de los participantes más preponderantes de Cuestión de peso y también se hizo viral por estar en la tribuna de ShowMatch ejerciendo como fan de Graciela Alfano. Actualmente, es coach ontológico y ayuda a las personas a sacar lo mejor que tienen dentro. Pero para llegar a este lugar debió transitar por momentos realmente duros.

“Tengo cicatrices en el cuerpo por los golpes que recibía. Yo siempre fui gay desde chico y eso fue su mayor tortura. No me voy a olvidar nunca un día que me encontró, estaba peinando a mi hermana, y agarró una plancha de ropa y me la partió en la cabeza”, narró Fran Mariano, en diálogo con Seres Libres. Este es un programa conducido por Gastón Pauls en Crónica TV.

A su vez, Fran Mariano le dio parte de la responsabilidad de su obesidad al padre, quien constantemente lo hostigaba por ser gay: “Yo comía porque sentía que el día que mi papá me quisiera matar con un cuchillo, no me iba a tocar nada porque la grasa iba a frenar eso, no me iba a poder matar. Creo que empecé a comer y hacerme el pez globo. Eso fue, eso está todavía. Nunca tuve una pareja, porque me pasa que los hombres me gustan pero les tengo miedo. Comía literalmente hasta que sentía la comida hasta el cuello y ahí es cuando uno se da cuenta que es adicto, porque no podés controlarte”.

Fran Mariano, la obesidad y la adicción a las cirugías

Más allá de la obesidad, Fran Mariano se sometió a muchísimas cirugías plásticas con el fin de cambiar su apariencia. Mirando hacia atrás, reconoció haberse sumergido en una adicción a las operaciones y aseguró: "En primer lugar siento que de lo que no se habla no existe, y lo que no existe se margina. Hay algunas cuestiones como este tema del trastorno dismórfico, o también de la obesidad que todavía no se hablan como se deberían hablar. Como sobreviviente, una persona que sigue adelante carga estas cosas, porque uno, como adicto a lo que sea, nunca te curás, te recuperarás y seguir tu vida”.

“Sí, lo sentí cuando había algunas cuestiones que no las podía controlar. por ejemplo el tema de las cirugías, cuando me empecé a operar sabía que me estaba yendo de mambo y que habían cosa que no eran sanas para mí. Me inyectaron silicona líquida en los labios. Creo que en algún momento de tu vida, se desarrolla la adicción y después se va empinando. uno puede ser adicto a la vida saludable o adicto a las guerras, pero la adicción en algún punto las llevás”, agregó Fran Mariano.