Dos finalistas de Gran Hermano revelaron en qué gastaron el dinero del premio

Los ex-Gran Hermano contaron cuánto ganaron tras participar en el reality de Telefe. Se trata de una participante de la edición del 2001 y otro de la del 2011.

Tamara Paganini y Cristian U revelaron cuánto dinero ganaron tras su paso por el reality show Gran Hermano y sorprendieron al contar en qué lo gastaron. Las excelebridades de Telefe dieron a conocer los manejos de ese formato internacional en relación a los premios en el ciclo Mañanísima.

"Ganamos dinero porque el que ganó en edición era suplente. Entonces, hicieron una división y yo me llevé 39 mil pesos", expresó Paganini sobre su paso por el reality en el año 2001. "Ese año el dólar estaba 1 a 1, fueron 39 mil dólares", agregó.

A pesar de la gran suma de dinero que había conseguido, Tamara relató una triste experiencia que vivió en relación al premio que ganó: "Le di la plata a mis viejos para que la inviertan y ese verano fue terrible, perdieron todo. Nos quedamos todos en Pampa y la vía, la perdí de toque".

Cristian U por su parte relató que logró hacer una buena inversión con el dinero que ganó en Gran Hermano. "Era muy buena plata. En su momento contestaba boludeces. Decía que la había gastado en el casino, pero era mentira. Hice de todo. Puse una veterinaria en Barracas, después la cerré y también puse un local grande de ropa", relató Urrizaga.

El relato de Tamara Paganini en LAM sobre su fama repentina

Tamara participó en la primera emisión de Gran Hermano en Argentina, por lo que no sabía a lo que se tendría que atener una vez fuera de la casa. "En ese momento no había ni siquiera teléfono con cámara, yo estaba aprendiendo lo que era un mail, no había información. No esperábamos ni locos todo lo que nos pasó", comenzó su relato la celebridad.

"No podía entender que la gente me corriera por la calle, que tuvieran una remera con mi cara. La gente te ama o te odia, pero en ese momento el hater te escupía literalmente en la calle", expresó Paganini y contó que se ha llegado a tener que disfrazar de hombre, con barba postica y gorro, para que nop la reconocieron en la calle. "Me pasaba de ir caminando con mi novio y dos pibas de 20 años se me pararan enfrente y que me dijeran ‘puta de mierda’", soltó.