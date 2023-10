Dominique Metzger reavivó la interna en Telenoche y lo dijo: "No me gustó"

Dominique Metzger brindó declaraciones que pusieron a Telenoche en el ojo de la tormenta. La interna inesperada que reavivó la conductora de El Trece.

Dominique Metzger es una conductora de televisión que actualmente hace dupla con Nelson Castro en Telenoche por El Trece desde principios del 2023. La periodista viene de brindar una entrevista que despertó todo tipo de reacciones, ya que reavivó una interna que el noticiero había dejado atrás con comentarios inesperados.

Tras la salida de Diego Leuco y Luciana Geuna como conductores de Telenoche, El Trece apostó por Dominique Metzger y Nelson Castro. En ese momento, el canal transitaba una crisis por los constantes cambios en la conducción del histórico noticiero que tuvo por años la dupla de Santo Biasatti y María Laura Santillán.

En ese contexto, Dominique Metzger brindó declaraciones controversiales en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas que se emite en La Once Diez en referencia a los dichos de un histórico integrante: Juan Manuel "El Rifle" Varela. "Antes todos se morían por estar en Telenoche, entonces en algún momento era como una selección. Los periodistas del noticiero de TN y El Trece son como el gran plantel de la televisión argentina. Para mí hay que darle más rienda suelta a las grandes figuras del canal", había dicho.

Frente a estos comentarios, Dominique habló por primera vez y lanzó: "Es su opinión y la respeto y claramente no le gusta este Telenoche, sí creo que es un poco de juego que puede hacer, pero no me gustó lo que dijo". Al mismo tiempo, la periodista confesó que le dolió el comentario de "El Rifle" "porque él sabe cómo se trabaja acá y se fue porque quiso, porque quería otro rumbo. Le mandamos un beso enorme a esa opinión".

Cabe recordar que el periodista renunció al canal en 2017 después de haber ingresado en agosto de 2014. "Yo no tengo información privilegiada, eso no existe prácticamente en el mundo que me manejo, por un lado estoy en una situación muy afortunada por el lugar en el que estoy y por otro digo, cómo voy a pagar todo esto, ayudo a mi mamá junto con mis hermanos porque tiene la jubilación mínima", cerró Dominique.

Diego Leuco se sinceró tras su sorpresiva salida de El Trece: "La pasé mal"

Diego Leuco pasó por la pantalla de América TV y dio detalles de su sorpresiva salida de El Trece, donde condujo Telenoche durante más de un año. "La pasé mal", se sinceró el conductor de Antes que nadie (Luzu TV), que decidió abandonar el periodismo tradicional para dedicarse de lleno al streaming y el entretenimiento.

La confirmación de Diego Leuco y Luciana Geuna como la nueva dupla de conductores de Telenoche generó mucha controversia en el 2021. Es que los periodistas formaban parte del "relanzamiento" que planeaba El Trece para su noticiero nocturno y las críticas no tardaron en llegar. Pero la dupla duró poco, ya que a comienzos del 2023, ambos se alejaron de la señal de aire del Grupo Clarín de forma sorpresiva, después de dos años de cifras de rating flojas.

Leuco ya estaba al frente de Antes que nadie en Luzu TV y ese lugar fue el que eligió priorizar. En las últimas horas, el conductor pasó por Noche al Dente (América TV) y reveló algunos detalles de su sorpresiva salida de El Trece. "Fue una decisión que sabía que iba a tomar. Quería transformar las prioridades de mi trabajo que no eran las que tenía en mi vida", comenzó explicando.

"Me quiero tirar a la producción, el entretenimiento, y cuando siento que aporté todo lo que podía aportar trato de dar un paso al costado por mi y por el producto", sumó el expresentador de Telenoche. Además, reconoció que durante una época tuvo "mucha adicción al rating", algo que no le recomienda a nadie. En ese sentido, aseguró: "Obvio que quiero medir más que la competencia, que la gente nos mire, pero en la tele hay una relación insana del minuto a minuto".