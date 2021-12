Diego Torres rompió el silencio sobre su separación de Débora Bello: "Siempre terminan mal"

El cantante dejó una contundente frase sobre los rumores del final de su amor.

Los rumores de separación aquejan a Diego Torres y Débora Bello desde hace algunas semanas. En medio de informaciones cruzadas, el actor y cantante rompió el silencio en La Peña de Morfi, por Telefe, y dio su versión de los hechos para disipar todas las dudas.

Torres fue al programa de Gerardo Rozín y se sometió en vivo a una entrevista, mientras intercalaba canciones nuevas con sus éxitos más conocidos. Si bien no hubo una referencia directa a su situación sentimental, el cantante se encargó de dejar en claro que es lo que pasa con su pareja en el presente.

Antes de cantar una de sus canciones más famosas, el actor lanzó una fuerte frase sobre el amor que enmudeció a todos los que estaban en el estudio. "¿Cuál viene?", fue la pregunta de Rozín con respecto al tema que iba a cantar. Entonces, Diego iba anunciar cómo seguía, pero decidió hacer un comentario previo.

Diego Torres no se quedó ahí y, con una sonrisa en la cara, deslizó: “Ahora viene una vieja canción. De estas historias de amor que siempre terminan mal, ¿No?”. El mensaje provocó el silencio de todos y Rozín fue el primero en reaccionar para tapar el momento. “¡Bueno!”, lanzó el conductor, al tiempo que su compañera Jesica Cirio agregó: “Bueno, es la vida”.

“Bueno. Digamos...”, insistió Torres para bajarle un poco el tono a su declaración. A lo que Rozín intentó dibujar otro pase con Cirio y afirmó: “Me gustó el optimismo que le agregaste. Es la vida la que lo termina”.

“Es una historia que le pasó a Alexander y me transmitió esta inquietud”, siguió inmediatamente el cantante, metido en su historia. La referencia fue para Alex Batista, un cubano integra la banda del argentino desde hace largo tiempo y está detrás del teclado.

“Porque él siempre termina mal porque es una persona muy complicada. Apáguenle el micrófono, así no tiene derecho a réplica, por favor. ¿Se la querés dedicar a alguien en particular?”, bromeó Diego Torres.

Por último reveló cuál era el tema que seguía: “Se llama ‘Sé que ya no volverás’. El tipo estaba convencido de que ya no iba a volver. Ya sabía de lo mal que se había portado, seguramente”. Con un tono muy sombrío, la canción parece una confirmación en su estribillo: “Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás, que buscás otro lugar sin mirar hacia atrás”.