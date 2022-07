Diego Ramos recordó la renuncia de Jorge Rial y fue lapidario: "No estuve de acuerdo"

El actor habló sobre el abrupto final de TV Nostra y volvió a criticar a Jorge Rial por su decisión. Además, Diego Ramos habló de su presente laboral en La Puta Ama.

Diego Ramos habló del abrupto final de TV Nostra, el ciclo conducido por Jorge Rial del que formó parte como panelista. El actor se refirió a la inesperada renuncia del periodista al programa, lo que dio por terminadas las emisiones, y las malas mediciones de rating que el ciclo hizo.

"No tengo una mala relación, si lo cruzo lo saludo. A Rial no lo conocía antes ni lo conozco ahora, no tenemos relación más allá del programa. La verdad no fue el momento más lindo de mi vida ni agradable, pero en su momento lo entendí, aunque no estuve de acuerdo", comenzó su descargo Ramos en alusión a la repentina renuncia de Rial. Y agregó: "Fue un programa muy fallido, nunca supe qué sucedió. Nos convocaron a una reunión en la oficina de Rial y llegué tarde. Ahí supe que no iba más el programa. Perder el trabajo es feo".

Ramos actualmente es parte de La Puta Ama, el ciclo que Flor Peña lleva adelante en América TV y se pronunció sobre las críticas que recibieron los primeros programas de ese formato. "Opino mucho y acepto todas las críticas, sobre todo las que son dichas con ganas de que la cosa cambie y mejore; las críticas violentas o valorizantes con juicios de valores equivocados no las escucho", enunció en diálogo con Pablo Montagna en Radio Rivadavia.

Jorge Rial sobre su salida de la televisión de aire

"Lo dejé porque la segunda parte de la pandemia me rompió psicológicamente de una manera espantosa. De verdad: pensé que me iba a morir. Tenía miedo, y eso también influyó en mi familia", comenzó su descargo el conductor de Argenzuela en diálogo con la periodista Tatiana Schapiro en Infobae. Y agregó: "Con los únicos que hablé, 24 horas antes, fue con el canal. Tomé la decisión acompañado solamente por un habano y el Indio Solari cantando. El viernes fui, senté al equipo de producción y a los chicos que me acompañaban, y les dije que era el último programa".

Rial aseguró que se trató de una decisión personal y no de un tema de rating. "Finalmente los números eran como los de ahora. Primero llamé a mi mujer y a mis dos hijas, que no sabían nada, para avisarles. Y así fue: terminé el programa, cerré mi camarín de toda la vida y me fui a mi casa".