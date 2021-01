El periodista de TN se arrepintió de haber expuesto el violento mensaje de su padre.

Luego de que Diego Poggi mostrara cómo fue la reacción de su padre al contarle que se iría de vacaciones con su novio, el ex conductor de TN confesó que estaba muy arrepentido de lo que había hecho. “Exploté de la peor manera”, reveló, en un mensaje enviado a su colega Ángel de Brito.

"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él", había escrito Poggi, mostrando la captura de pantalla que dejaba en evidencia la homofobia por parte de su padre. "Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvídate de que tenés papá", fue la respuesta por parte de su papá. Irónico, Poggi afirmó: "Que tipo agradable".

La publicación del periodista se llenó de mensajes repudiando la actitud por parte de su padre y Poggi comenzó a hacer un descargo sobre lo que significó para él la tensa situación. "Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!", empezó diciendo el periodista.

Fue Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (El Trece) quien le escribió un mensaje de WhatsApp a su colega para esclarecer la polémica que generó el tema. “Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó”, le envió Poggi a de Brito, quien leyó la declaración al aire.

Además, Poggi le escribió: “Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado. Lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia”.

“Solo una persona gay puede saber el desprecio que puede sufrir de un padre en este momento o en toda la vida. Y solo una persona que está expuesta y trabaja con las redes puede entender esto de exponer”, reflexionó Ángel de Brito, para cerrar el tema y zanjar la polémica.

"Quiero pedir perdón a las personas que ofendí en medio de este desborde", manifestó Poggi en su tuit más reciente, posiblemente en referencia al inesperado y violento ataque que propinó a las personas que están de acuerdo con las políticas impulsadas por el kirchnerismo. "Ser homosexual no es una enfermedad, ser kirchnerista sí", había lanzado, cegado por el enojo del rechazo paterno.