Diego Poggi habló sobre la Sputnik, lanzó fake news y quedó en ridículo

Pasando por alto la situación mundial en torno a la realización y distribución de las vacunas contra el virus covid 19, el periodista de TN Diego Poggi opinó en su cuenta de Twitter sobre la gestión del ministerio de Salud de la Nación mientras que el avispero twittero se sacudió en todas las direcciones con memes de todo tipo.

No fue una ocurrencia del momento: En el día que un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas partió hacia Moscú para sumar más dosis a las 600 mil que ya trajo de la vacuna Sputnik V, Poggi buscó los flashes de la red social del pajarito para reclamar una cantidad mucho mayor del fármaco ruso con mensajes que no resisten el fast checking.

Tras la repercusión de su primer tweet opositor, el periodista de TN buscó más leña para el fuego y compartió un segundo mensaje en el que colocó: "No se enojen conmigo cumpas. Ni siquiera opiné en el tweet. Sólo subí datos, datos que fueron twitteados por nuestro ministro hace algunas semanas. Entiendo el fanatismo pero a ustedes también los están cagando. Otro abrazo", citando una publicación en la misma red del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García hacia el final del año pasado cuando era el mercado farmacéutico el que operaba con promesas.

Que Diego Poggi representa los valores del multimedio para el que trabaja está claro. Lo que no es claro, al menos para él, es que en la red social que usa para expresarse se puede encontrar con todo tipo de respuestas y de todo tipo de referentes. Tal es así, que la periodista y escritora María Florencia Freijo se sumó al debate:

El periodista quiso contraatacar, pero con lo que tuvo a mano: "Hola señora, le dejo esto", respondió y adjuntó un gráfico en el que se muestran datos de los países que están vacunando actualmente. Lo que no tuvo en cuenta es que, aunque Argentina aparezca entre los últimos lugares, en el mundo hay 193 países lo que deja en claro que Argentina es uno de los pocos de América Latina que busca frenar los contagios importando y aplicando dosis de la vacuna para el coronavirus.

Freijo estuvo rápida y lo invitó a reflexionar al señalar: "Me podés decir Flor, somos colegas Diego. Que el odio partidario no te nuble el respeto y las formas. Necesitamos un periodismo con más datos y menos chicanas". Agarrándose de lo que pudo, el contraataque de Poggi se limitó a: "Señora no es un insulto".

¿Habrá notado el periodista que está pidiendo más dosis de una vacuna que le genera desconfianza?