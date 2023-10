Diego Leuco contó lo impensado sobre Jésica Cirio y Telefe: "La vi"

Diego Leuco rompió el silencio tras los rumores de salida de Jésica Cirio de Telefe. El testimonio del conductor provisorio de La Peña de Morfi.

Diego Leuco es un reconocido conductor y periodista de 33 años que hace poco tiempo renunció al mundo de la televisión para abocarse al ciclo Antes Que Nadie por el canal de streaming Luzu TV. Hace pocas semanas condujo provisoriamente La Peña de Morfi por Telefe y en medio de rumores de salida de Jésica Cirio, la co-conductora, el periodista rompió el silencio para realizar una declaración inesperada.

En diálogo con el móvil de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV, Diego Leuco habló de uno de los temas que sacude a la televisión. Se trata de los fuertes rumores de salida de Jésica Cirio, la co-conductora de La Peña de Morfi, de acuerdo a la información brindada, por ejemplo, por Beto Casella en Bendita TV.

"No hablamos del tema. Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo, hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí", expresó. Sobre su participación fugaz como conductor del ciclo dominical en reemplazo de Georgina Barbarossa -quien a su vez reemplazó a Jey Mammón- sostuvo: "Yo voy ahí a conducir. Estoy todavía súper de visitante. Conociendo a la gente, al equipo, fui a hacer mi laburo y me fui. No tengo la confianza para hablar de algo que es súper íntimo".

Al mismo tiempo, Leuco contó que no va a estar al frente de La Peña de Morfi el domingo 8 de octubre porque tenía un viaje programado con sus compañeros de Luzu TV. En última instancia, sobre el tema Jésica Cirio, cerró la entrevista de manera contundente: "Es el programa de Jésica hace mil años. No quise hablar del tema con nadie, no me parecía ni divertido ni estaba con ganas de saber cosas".

La terrible estafa que sufrió Diego Leuco: "Me puse a llorar"

Diego Leuco generó gran conmoción al contar la terrible estafa que sufrió hace un tiempo y que le costó una gran cifra económica. El famoso periodista detalló cómo cayó en en el engaño, y reveló que fue tal el susto y la impotencia que terminó por largarse a llorar delante del estafador.

Al aire en Antes que nadie, ciclo de streaming que conduce por Luzu TV, el hijo de Alfredo Leuco contó la terrible situación que atravesó en uno de sus últimos viajes. "Unas vacaciones me fui a Dubai y dije: ‘Me voy a dar todos los gustos’. Estaba obsesionado con que, alguna vez en mi vida, quería manejar una Ferrari", empezó por decir el periodista.

En este marco, profundizó: "Eran caras. En un momento, caminando por las calles de Dubai, me encuentro una Ferrari estacionada en la puerta de un shopping. Le di mi pasaporte, yo pensando que iba a anotar unos datos, pero lo guardó en el cajón. ¿Cómo podía dejar mi pasaporte a un señor que no conozco? Estoy loco. Pero di media vuelta y me subí a la Ferrari". Por supuesto que su ingenuidad no le permitió malpensar, pero todo se desvirtuó cuando fue a devolver el auto para recuperar su pasaporte.

Pese a su bronca, Leuco aseguró que "el llanto no le generó nada al estafador" y que terminó arreglando para pagar 1000 dólares. "Lo pagué con tarjeta y me devolvió el pasaporte. Cuando llegué a la Argentina, llamé al banco, conté la estafa y dije que desconocía la compra", determinó. Luego, finalizó: "A los cuatro meses, me llegó una carta en árabe y al banco también. Lejos de haber hecho un negocio con la tarjeta, perdí, porque hasta que tuve que pagar, en la Argentina subió todo un montón y lo pagué mucho más caro".