Diego Díaz contó la verdad sobre su relación con Marcelo Tinelli: "Traicionado"

Diego Díaz se sinceró sobre su vínculo con Marcelo Tinelli tras su pelea en torno a San Lorenzo y confesó que el conductor se sintió "traicionado".

Diego Díaz se sinceró sobre su relación con Marcelo Tinelli al día de hoy, tras los enfrentamientos que protagonizaron por las declaraciones del conductor sobre la presidencia del conductor en el Club Atlético San Lorenzo, puesto que abandonó en mayo 2022.

Meses después de esta polémica, el exfutbolista fue entrevistado por Florencia Peña en su programa La Puta Ama (América TV), en el marco de un juego de preguntas y respuestas. La primera pregunta que Peña le hizo fue: "¿Tinelli es buen jefe?".

"Marcelo es buen jefe, sí. Pero también es hiper exigente, eh", confesó Díaz. "Bravo... Marcelo es bravo", sumó la conductora. "Sí, sí, totalmente. En la época que hacíamos VideoMatch, había una gran cantidad de chicos con mucho talento que todos los días presentaban materiales. Era: 'este iba, este no, este no, este no, este no...'", recordó el exdeportista.

"¿Cómo vivías esa época? Porque realmente esa época era de furor. Encima eran todos muchachos", indagó Peña. En respuesta, Díaz señaló que ese salto a la fama fue muy difícil para él porque "no hay preparación para algo que de repente la tele te hace vivir así de un día para el otro". "Ya no era lo mismo ir a un bar, un club, un restaurante. En todos los ámbitos pasás a ser juzgado de otra manera. Pero también te pasan otras cosas muy beneficiosas", concluyó.

La declaración de Diego Díaz sobre su conflicto con Marcelo Tinelli

Cuando Flor Peña le preguntó a Diego Díaz por el conflicto por San Lorenzo, el exfutbolista reconoció que Tinelli se sintió "traicionado" por sus declaraciones. "Teniendo en cuenta que vos sos hincha de San Lorenzo y Marcelo estaba en San Lorenzo, ¿cómo te llevabas con esa situación? Porque eso es bravo", quiso saber la conductora.

"Este último tiempo fue difícil, porque yo soy muy hincha de San Lorenzo, y para mí San Lorenzo está por encima de absolutamente todo. Y cuando yo sentí que algunas cosas Marcelo no las estaba haciendo bien, las expuse porque tenían que ver con mi verdad", comenzó Díaz.

"Y obviamente alguien que conmigo tiene la relación que tiene, en algún momento pareció sentirse traicionado porque yo decía las cosas que decía. Pero bueno, el tiempo también le hizo entender que no es que mi función era denunciar, sino decir lo que yo estaba viendo: que cuando estaba bien era para festejar, y cuando no estaba bien estaba bueno decirlo", cerró el exdeportista.