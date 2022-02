Desvalijaron la casa de Gladys La Bomba Tucumana por tercera vez: "Es un dolor inmenso"

Por tercera vez, entraron a la casa de Gladys "La Bomba Tucumana" y la desvalijaron. Varios vecinos de sus alrededores también fueron asaltados.

Por tercera vez, alguien entró a la casa de verano de Gladys “La bomba Tucumana” y la desvalijó por completo. La casa está ubicada en El Cadillal, Tucumán, a 25 kilómetros de la capital. Aunque es una zona con poco movimiento y en la que la mayoría de las personas tienen sus casas de verano, varios vecinos de sus alrededores padecen la misma situación.

Gladys se encuentra en plena temporada teatral en Villa Carlos Paz, y en medio de toda esta vorágine, no tiene más opción que seguir trabajando. En diálogo con Nosotros a la Mañana, programa de El Trece, la cantante detalló cómo fue esta situación. El periodista Carlos Monti brindó un dato clave: su casa queda justo al lado de una comisaría.

“Entraron nuevamente a la casa. No es la primera, no es la segunda, es la tercera vez que desvalijan la casa de ‘La Bomba Tucumana’. Hay un dato que no es menor: la casa de ‘La Bomba’ está pegada a una comisaría”, expresó, y prosiguió a leer en voz alta los mensajes de WhatsApp que la mandó Gladys. “Me robaron, es la tercera vez. La policía al lado”, comenzó.

“Van con camionetas y se llevan todo, encima rompen las puertas, queda todo arruinado. Te juro, es un dolor inmenso estar trabajando toda la vida para reponer lo que te roban. No es justo, es doloroso. ¿Por qué pasa esto, que nunca sé quién es? Si es chiquito el lugar, todos nos conocemos”, agregó “La Bomba” en su angustiante descargo.

“Te cortan la luz, es un desastre cómo te dejan la casa. Quiero de una vez por todas que alguien se haga cargo de esto. Yo encima estoy trabajando, que es lo único que sé hacer y que hago toda mi vida, laburar. Tengo mucho cansancio, hace tres meses que estoy fuera de mi casa trabajando. Fue y es demasiado para mí”, cerró.

Cómo fue la modalidad del robo en la casa de Gladys “La Bomba Tucumana”

“Fueron robos modalidad tipo ‘escruches’. No fue solo la casa de Gladys, sino que fueron cuatro viviendas. Tres tienen denuncia del día 18 de febrero y otra el día de ayer”, agregó el periodista Fabián Pérez. Esta modalidad de robo consiste en que los asaltantes dejan pequeñas marcas en las casas que están deshabitadas para entrar después. “Evidentemente, se sabe que se van dos o tres días, saben que la casa está deshabitada, hacen una marquita imperceptible”, cerró Pérez.