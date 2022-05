Desgarrador testimonio de Luis Landriscina en vivo: "Me duele"

El humorista conmocionó a todos con su confesión. Luis Landriscina y un emocionante momento en La Peña de Morfi.

Luis Landriscina emocionó a todos en el aire de Telefe. Invitado a La Peña de Morfi, que actualmente es conducida por Jey Mammón y Jesica Cirio, el humorista se quebró al hablar de "la Patria" y conmocionó al líder del envío que fue creaneado y capitaneado por Gerardo Rozín hasta 2021.

“Me duele la Patria porque no se la nombra. Entonces, hay muchos jóvenes que saben que tienen país porque miran el DNI pero no tienen Patria. No se les explica lo que costó hacer esta Patria y quiénes la hicieron. Nos estamos olvidando de nuestros próceres. No los nombramos y no sentimos las canciones patrias para homenajearlos”, analizó, desde su punto de vista, Luis Landriscina.

Acto seguido, Landriscina se sumó a un número musical junto a Antonio Tarragó Ros. Sin embargo, antes del mismo, dejó otra frase para la reflexión: "Hay una cosa que conseguimos que es que se enseñe folclore en las escuelas públicas del país. Para el 2024, estaría en todas las provincias”.

El día que Luis Landriscina hizo llorar a Jey Mammón

El humorista Luis Landriscina es uno de los grandes capocómicos que tuvo y tiene la República Argentina. En virtud de lo mencionado, también fue invitado al anterior programa de Jey Mammón para hacer un repaso de su carrera y, sobre el final, lanzó un desgarrador testimonio que hizo llorar al conductor de Los Mammones.

“Le doy gracias a Dios que me ha dado el don que tengo, yo lo único que hago es hacer lo que él me enseñó. Y le agradezco la vida que tuve, a pesar de que tuvimos problemas los Landriscina. Nos queríamos mucho igual”, comenzó diciendo Luis Landriscina. La emotividad llegó a su máximo nivel cuando recordó a sus hermanos fallecidos".

Con los ojos vidriosos y visiblemente emocionado, Luis Landriscina expresó: “Gracias a mis hermanos mayores, a mi hermano mayor... y ahora quedé solo, el último Landriscina”. En ese momento, Jey Mammón fue conmovido y le aclaró con rapidez: “No estás solo. Te voy a decir algo, una frase que me dijo alguien hace poco que vos por ahí lo conocés: ‘Te quiero más que mucho’. Gracias”.